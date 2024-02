Crise humanitaire à Gaza : Pékin hausse le ton !

Dans un discours prononcé à la 60e Conférence sur la sécurité à Munich, le ministre chinois a souligné que « des générations de Palestiniens ont été déplacés et n’ont pas pu retourner chez eux à ce jour », estimant « qu’il s’agit de l’injustice la plus ancienne dans notre monde. »

Il a ajouté que « la Chine s’est toujours tenue fermement du côté de l’équité et de la justice et a travaillé dur pour mettre fin au conflit et protéger les civils », ajoutant que « Pékin a poussé le Conseil de sécurité de l’ONU à adopter la première résolution depuis le déclenchement de la récente crise et a publié un document de position sur le règlement politique du conflit palestino-israélien ». Comme il a souligné que « la Chine appelle à accélérer les efforts pour établir un État palestinien indépendant et à convoquer une conférence de paix internationale plus vaste et plus efficace pour parvenir à une véritable coexistence pacifique entre la Palestine et Israël ».

Le chef de la diplomatie chinoise a rencontré son homologue américain Anthony Blinken en marge de la conférence de Munich, et les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les relations sino-américaines et les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Concernant la question palestinienne, le ministre chinois a souligné que « la Palestine n’a jamais atteint ses droits nationaux légitimes et n’a pas établi un État indépendant », tout en relevant que « c’est la racine de tous les problèmes et l’essence du problème du Moyen-Orient ». Il a indiqué que « les Etats-Unis doivent travailler sérieusement pour renforcer le cessez-le-feu et la solution à deux Etats ».

Wang Yi a souligné que « son pays ne permettrait pas que la crise humanitaire dans la bande de Gaza se poursuive », soulignant que « pour résoudre le problème de la mer Rouge, et la cause profonde est la poursuite des combats à Gaza ».