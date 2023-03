Crédits immobiliers : Les taux bancaires repartent à la hausse

Selon le baromètre de février d’Afdal, les banques ont ajusté leurs tarifs de 55 points de base par rapport à janvier 2023 et 75 points de base comparé à la même période en 2022. Au rythme actuel, la hausse des taux immobiliers pourrait absorber la baisse des prix immobiliers au cours des trois dernières années. Peu visible encore au quatrième trimestre, la hausse des taux immobiliers s’est nettement accélérée depuis le début de l’année. Pour emprunter sur une durée de 20 à 25 ans, il faut tabler en moyenne sur un taux de 5%.

Selon Afdal, le comparateur de crédit immobilier en ligne, les taux s’affichent à 4,75% pour un prêt allant jusqu’à 800.000 DH sur 25 ans en février. Cela représente une hausse de 55 points de base (0,55 point de pourcentage) par rapport à janvier 2023 et de 75 points de base comparé à février 2022, selon son baromètre mensuel. E pour cause, entre septembre et mars, Bank Al-Maghrib a augmenté son taux directeur de 150 points de base pour le hisser à 3%.

Le dernier ajustement, soit 50 points de base, est intervenu mardi 21 mars. La dernière trace d’un taux directeur à 3% remonte à 2014. Pour le comparateur si la hausse du taux directeur se poursuit, les taux débiteurs pourraient suivre le même mouvement. Mais, tout dépendra du comportement de l’inflation au cours des prochains mois.

Au rythme actuel, la hausse des taux immobiliers pourrait absorber la baisse des prix immobiliers au cours des trois dernières années. Ce qui pourrait compliquer davantage les projets des candidats à l’accession. Cette conjoncture rend plus pertinent le passage par des professionnels pour saisir les opportunités sur le marché, notamment la possibilité de lever des fonds à des conditions toujours attractives.