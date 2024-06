Coupe du Trône : Les demi-finales disputées les 21 et 23 juin à Agadir

Les demi-finales de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023), qui opposeront le Raja Casablanca au Mouloudia Oujda et le Maghreb Fès à l’AS FAR, seront disputées, respectivement, les 21 et 23 juin au Grand stade d’Agadir (20h00), a indiqué la Ligue nationale de football professionnel.