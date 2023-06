Coopération militaire maroco-française : Un 2ème lot de Sherpa équipés de missiles livrés bientôt aux FAR

Le Maroc s’apprête à recevoir un nouveau lot de véhicules Sherpa du groupe français Arquus, anciennement connu sous le nom « Renault Truck Defense », destiné aux FAR, rapporte le site espagnol Infodefensa tout en précisant qu’ils seront équipés d’un système de défense aérienne encore plus puissant, soit le nouveau Mistral Atlas RC.

Les Sherpas sont des véhicules tactiques multi-usages développés sous différentes versions. Ces véhicules d’Arquus peuvent transporter un équipage de 5 personnes et rouler jusqu’à 110 kilomètres par heure et traverser les cours d’eaux allant jusqu’à 1,5 mètre de profondeur. Quant au Mistral ATLAS RC de l’armurier MBDA, il s’agit d’un nouveau système basé sur une tourelle télécommandée, équipée de deux ou quatre missiles et d’un viseur thermique de dernière génération, pouvant être monté sur des véhicules blindés légers.

Si le système Mistral ATLAS standard est un lanceur de missiles jumelés à commande manuelle, le nouveau système Mistral ATLAS RC offre, lui, une plus grande protection à l’équipage, puisqu’il peut être commandé depuis la cabine du véhicule ou, à distance, par l’intermédiaire d’une station de travail entièrement mobile. Sa tourelle motorisée à 360°, facile à utiliser, offre une capacité opérationnelle optimisée tout en réduisant les coûts au minimum. L’ATLAS RC est par ailleurs compatible avec toutes les versions du missile Mistral, qui a fait ses preuves au combat, et bénéficie de ses nombreux avantages en termes de performances. Il combine puissance de feu élevée, délai de réaction court, capacités de surveillance et d’engagement jour/nuit, mobilité tactique et stratégique, et un haut niveau de protection de l’équipage.

Le Maroc avait signé en 2020 un contrat avec la société française Arquus et l’armurier français MBDA pour 36 véhicules militaires de type Sherpa, dont un premier lot a déjà été réceptionné en 2022.