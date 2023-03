Construction durable : Tenue de la 7ème édition des Holcim Awards

S’exprimant lors d’une conférence à l’occasion de la 7ème édition des Holcim Awards, S. Dalil a expliqué que ce concours, lancé en 2005, récompense les projets architecturaux innovants et visionnaires en matière de construction durable et se donne aussi pour vocation de renforcer l’échange entre la communauté des architectes. Les architectes marocains, a-t-il soutenu, se sont distingués sur les 6 éditions précédentes et ont porté leur voix au niveau de la région Afrique et Moyen-Orient. “Nous souhaitons à travers cette rencontre mettre en avant le partage d’expérience entre les architectes nationaux qui ont été primés dans les éditions précédentes afin que le Holcim Awards 2023 connaisse une participation encore plus forte des Marocains aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Aziza Chaouni, lauréate des Holcim Awards, architecte et professeure d’architecture à l’Université de Toronto, a indiqué que les Holcim Awards est le seul prix d’architecture qui veille à la dimension durable sur toutes les étapes de la construction du projet, expliquant que le Prix se déroule en plusieurs phases. D’abord la compétition se joue entre les projets d’un même continent jugés que sur des critères de durabilité en matière de construction, de matériaux, de durabilité sociale, économique et environnement, a précisé A. Chaouni primée du Global Gold Award en 2009. Ensuite, trois finalistes de chacune des 5 régions où se passe le concours se disputent le Prix Global de la Grande finale, pour récompenser à l’issue de cette dernière étape trois vainqueurs, a ajouté A. Chaouni qui a également remporté le Acknowledgement Prize For Middle East & Africa en 2021. Membre du jury Afrique & Moyen Orient pour l’édition 2023, A. Chaouni a rappelé son expérience des Holcim Awards, un motif de fierté qui lui a permis de célébrer le Maroc, avant de confier sa passion pour sa ville natale, Fès, et le Sud du Maroc, des régions dans lesquelles elle a réalisé plusieurs projets architecturaux. “Ce sont des réalisations qui ont nécessité beaucoup de temps de travail pour voir le jour, ont des impacts social et environnemental très concrets sur les communautés”, a-t-elle conclu.

Les Holcim Awards est le plus important concours international de projets de construction durable. Ce concours se déroule en cycles biennaux et récompense des projets architecturaux audacieux et novateurs. Une récompense de 1.000.000 $ est repartie entre les gagnants à chaque édition. Il se concentre sur les projets qui vont au-delà des normes en vigueur, proposent des réponses durables aux questions technologiques, environnementales, socio-économiques et culturelles qui affectent la construction contemporaine et fournissent des solutions nouvelles, surprenantes et résolument visionnaires, qui vont révolutionner la façon de construire.