Conseil communal de Fès : Le « parti du sac » crée l’évènement !

Dès le début de la séance, A. Boumehdi a sollicité la parole et, tenant ce sac, a annoncé sa démission officielle du conseil communal de Fès. Ce geste a provoqué la colère des membres du Parti authenticité et modernité présents dans la salle. Ils ont estimé que l’inscription sur le sac constituait une attaque envers eux et ont décidé de quitter collectivement la réunion.

L’incident, suivi du départ massif, a engendré des débats houleux et une grande confusion, contraignant le président du conseil à suspendre temporairement la séance. Ce coup d’éclat se produit dans le sillage d’une polémique liée à l’arrestation d’un homme à Tanger le 23 septembre, jour des élections législatives, avec un sac rempli de faux documents électoraux. Les investigations ont entraîné plusieurs arrestations, dont Mounir Laymouri, maire de Tanger, membre du PAM, actuellement en détention provisoire.

Nul besoin de rappeler que le tripatouillage des urnes et le recours à l’achat des voix a contribué à assombrir les résultats des législatives déjà fragilisées par la désaffection des électeurs. En septembre, le parquet de la capitale spirituelle a entendu Rachid El Fayek, ancien député et cadre du Rassemblement national des indépendants (RNI), encore en détention, dans le dossier des « 7 milliards de centimes » mobilisés dans le cadre des législatives de 2021 par des responsables du parti du Pigeon, Mohamed Chaouki, successeur d’Aziz Akhannouch, en tête.