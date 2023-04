Conjoncture : Les industriels optimistes pour les trois prochains mois

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une amélioration de l’activité. Toutefois, un quart des entreprises déclarent des incertitudes quant à l’évolution future de la production et des ventes, indique BAM dans son enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie relative au mois de février 2023. Les résultats de cette enquête font également ressortir une amélioration de l’activité. Ainsi, la production aurait augmenté en février et le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait établi à 73% après 72% le mois précédent.

La production aurait connu une hausse dans toutes les branches d’activité à l’exception de la “mécanique et métallurgie” où elle aurait plutôt reculé. S’agissant des ventes, elles auraient enregistré un accroissement dans toutes les branches hormis l’”agro-alimentaire” et le “textile et cuir” où elles auraient stagné.

Par destination, les ventes locales auraient stagné, tandis que celles destinées à l’export se seraient accrues. Les commandes auraient, pour leur part, connu une hausse, recouvrant des augmentations dans la “chimie et parachimie”, dans la “mécanique et métallurgie” et dans l’”électrique et électronique” et des baisses dans le “textile et cuir” et dans l’”agro-alimentaire”.

Les carnets de commandes se seraient situés, quant à eux, à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité à l’exception de l’”électrique et électronique” où ils ressortent supérieurs à la normale.