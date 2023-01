Confrontation russo-occidentale : Le statut de co-bélligérence en question…

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, n’a pas manqué de réagir à l’annonce faite par le président américain quant à la livraison prochaine de 31 chars Abrams à Kiev, dans la foulée de la décision de l’Allemagne de fournir des chars Leopard aux forces ukrainiennes. « Les capitales européennes et Washington ne cessent de déclarer que l’envoi de divers systèmes d’armes, notamment de chars, en Ukraine ne signifie en aucun cas que ces pays ou l’OTAN soient impliqués dans le conflit », a relevé le porte-parole de la présidence russe. Une affirmation avec laquelle il a indiqué être en complet désaccord. Au contraire, « Moscou considère tout ce que font l’Alliance [atlantique] et la capitale susmentionnée comme une implication directe dans le conflit », a souligné D. Peskov lors d’une conférence de presse.

Après des semaines d’hésitations, les Etats-Unis ont emboîté le pas à l’Allemagne en annonçant la livraison de chars lourds à l’Ukraine, traduisant un soutien occidental accru à Kiev, deux semaines après l’annonce par les mêmes pays de l’envoi de blindés légers. Selon les mots de Joe Biden, l’envoi d’une trentaine de chars lourds ne constituerait pas « une menace offensive contre la Russie », mais matérialiserait l’engagement « durable et inlassable » des Etats-Unis auprès de Kiev. « Nous serons aux côtés de l’Ukraine tant qu’il le faudra », a insisté le dirigeant démocrate dans un message publié sur Twitter. Même tonalité à Paris : « Ni la France, ni aucun de ses partenaires, ne sont en guerre contre la Russie », a affirmé jeudi le ministère français des Affaires étrangères. « Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et aucun de nos partenaires ne l’est », a déclaré Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d’Orsay lors d’un point de presse. Selon la diplomatie française, « la livraison d’équipements militaires dans le cadre de l’exercice de sa légitime défense […] ne constitue pas une co-belligérance ».

L’ambassadeur de Russie en Allemagne a mis en garde Berlin, mercredi, contre les conséquences de ces livraisons de chars, une décision « extrêmement dangereuse » qui « amène le conflit à un nouveau niveau de confrontation ». Pour Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, les chars lourds envoyés à Kiev par plusieurs pays « à un moment critique de la guerre » pourraient « aider l’Ukraine à se défendre, à vaincre et à l’emporter en tant que nation indépendante ».

Depuis le début de l’« opération spéciale » – que Kiev et ses alliés dénoncent comme une guerre d’invasion – , la Russie condamne les livraisons d’armements aux autorités ukrainiennes. En juin 2022 par exemple, le président russe avait accusé les pays qui fournissaient du matériel à l’Ukraine de n’avoir « qu’un seul but : faire durer le conflit armé autant que possible ». Plus récemment, en décembre, le porte-parole du Kremlin déclarait que « les livraisons d’armes se poursuivent, l’assortiment des armes fournies s’élargit », ce qui induit que « le conflit s’aggrave et n’augure rien de bon pour l’Ukraine ».

Sur le terrain, les forces russes ont empêché le transport d’armes et munitions ukrainiennes vers les zones de combat par une frappe massive effectuée jeudi, a fait savoir Igor Konachenkov, porte-parole de la Défense russe. Selon lui, la frappe, qui impliquait des missiles de haute précision ainsi que des drones, a également « perturbé le travail » des usines de réparation d’équipements militaires de l’armée ukrainienne. « Toutes les cibles visées ont été atteintes », assure le porte-parole.

Il a en outre fait savoir que les troupes russes avaient abattu un avion Su-25 ukrainien et détruit onze drones ennemis. Dans le même temps, 14 roquettes Ouragan, Olkha et HIMARS ont été interceptées.