Confrontation russo-américaine en Syrie : Des Reapers interceptés par la chasse russe

Le commandant en charge des opérations de l’armée de l’air US au Moyen-Orient a annoncé que trois avions de chasse russes avaient intercepté mercredi matin trois drones de l’US Air Force dans le nord-est de la Syrie. Selon l’armée de l’air américaine, des avions de combat russes se sont rapprochés de plusieurs drones US, déclenchant des fusées éclairantes et forçant les MQ-9 Reapers à effectuer des manœuvres d’évitement.

Le lieutenant-général Alex Grynkewich a décrit la manœuvre russe contre les drones MQ-9 Reaper – qui, selon les responsables, surveillaient les cibles de Daech en Syrie – comme « dangereuse et non professionnelle ».

Le ministère russe de la Défense n’a pas commenté l’incident. Le même jour, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a déclaré que la partie russe avait recensé 12 violations commises par des drones US. Cinq ont été enregistrées dans une zone interdite au vol à cause des exercices conjoints de Moscou et de Damas entamés ce même mercredi pour une durée de six jours.

L’interception intervient près de quatre mois après qu’un MQ-9 Reaper de l’armée américaine est tombé en mer Noire après s’être approché de la frontière russe. Alors que Washington a accusé l’aviation russe d’avoir provoqué la perte de l’appareil, Moscou a souligné qu’avant le crash le drone était « entré en vol incontrôlé avec une perte d’altitude » après « de brusques manœuvres ».