Commission nationale des investissements : 191 projets approuvés pour plus de 326 Mrds DH. 150.000 emplois dans le viseur

En réponse à une question sur “l’accélération de la mise en œuvre des projets d’investissement”, posée lors de la séance des questions orales, K. Zidane a précisé que cette approbation couvre sept réunions et vise la création de 150.000 emplois directs et indirects. Le responsable gouvernemental a également souligné que “les investissements publics et privés sont complémentaires et forment ensemble un levier essentiel de développement”, ajoutant que “la promotion de l’investissement constitue un axe central du programme gouvernemental, compte tenu de son rôle dans l’accélération de la croissance économique nationale, la dynamisation du marché de l’emploi et la réduction des disparités territoriales”.

Dans ce sens, le ministre délégué a mis en avant l’approche participative adoptée par le gouvernement avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’investissement, aux niveaux national et régional, ce qui a permis de réformer la politique publique en la matière et de renforcer le rôle du secteur privé à travers l’adoption d’une nouvelle charte de l’investissement. Parallèlement, il a évoqué le lancement d’une feuille de route visant à améliorer le climat des affaires, l’organisation de tournées de promotion à l’international pour valoriser les atouts du Royaume en tant que destination d’investissement prometteuse et crédible aux yeux des acteurs mondiaux, ainsi que le développement de programmes de partenariat public-privé orientés vers les secteurs d’avenir tels que la transformation industrielle, les énergies renouvelables, les technologies de pointe et les métiers du futur.

A cet effet, K. Zidane a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre la création d’un environnement favorable à l’essor des investissements nationaux et étrangers, à travers la simplification des procédures, l’amélioration de la gouvernance, et la mise à disposition des infrastructures et des énergies propres, consolidant ainsi la position du Maroc en tant que destination privilégiée pour l’investissement à l’échelle régionale et internationale.