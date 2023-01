Commission des Investissements : 26 projets approuvés pour 28,5 Mrds DH

Ces projets se répartissent entre 12 projets de conventions et 14 avenants, précise un communiqué du Département du Chef du gouvernement, notant que le secteur de l’enseignement supérieur arrive en tête des projets d’investissement approuvés, suivi du secteur industriel puis du tourisme. En termes d’opportunités d’emplois créés, le secteur de l’enseignement supérieur est le principal pourvoyeur avec un total de 1.560 emplois directs projetés, suivi du secteur du commerce et de l’immobilier, puis du secteur du tourisme, fait savoir la même source.

Par ailleurs, les projets à capitaux nationaux représentent 96% des investissements projetés, avec près de 27,5 Mrds DH. Au cours de cette réunion, le Chef du Gouvernement a rappelé l’importance de la réforme de la politique de l’Etat en matière de promotion de l’investissement et la nécessité de l’adapter aux profondes mutations que connaît le Maroc à tous les niveaux, en application des orientations royales érigeant l’investissement en moteur du développement socio-économique.

A.Akhannouch a également salué la batterie de mesures prises par le gouvernement pour accélérer les chantiers de réforme visant à faciliter l’acte d’investir, notamment la simplification et la digitalisation des procédures, la déconcentration administrative, l’amélioration de l’accès au foncier et l’amélioration du cadre urbanistique. Ces chantiers structurants, a-t-il souligné, contribueront à promouvoir l’attractivité et la compétitivité du Royaume et à renforcer le climat de confiance qui fait du Maroc une destination d’investissement attractive.

Depuis le début de l’actuelle législature, 7 sessions de la Commission des Investissements se sont tenues, au cours desquelles 84 projets de conventions et d’avenants ont été approuvés, pour un montant total de 67,6 MMDH, et la création de 10.259 emplois directs et 33.418 emplois indirects.