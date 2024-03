Colorado : Le résultat net en hausse en 2023

Sur le seul T4, le Top line de l’opérateur se hisse de +7,3% à 151,8 MDH avec une hausse du tonnage vendu de +4,3% à 13,0 Kt et une légère progression du tonnage produit à près de 13,2 Kt vs. 13,1 Kt un trimestre auparavant. Dans une plus ample mesure, le REX ressort en augmentation de +8,6% à 64,9 MDH tiré par l’évolution de la marge brute conjuguée à la maîtrise des charges d’exploitation. Dans ces conditions, le RN de la société s’améliore de +9,3% à 38,6 MDH à fin 2023.

Enfin, le Conseil d’Administration de Colorado a décidé la nomination de Abed CHAGAR en tant que PDG et devrait proposer la distribution d’un DPA de 2,25 DH au titre de l’exercice 2023 (vs. 2 DH en 2022), correspondant à un D/Y de 4,8% sur la base du cours au 29/12/2023. Rappelons que le S2 2023 a été marqué par le lancement de 3 nouveaux produits par le fabricant de peintures ainsi que la signature de deux conventions avec le Ministère du Commerce et de l’Industrie relatives au programme « Go To Market » et au financement d’un projet R&D.