COALMA : H.T. Sadeq reste à la tête de l’ONG

Présidée par Pr. Houria Tazi Sadeq, l’AG a validé l’ordre du jour, revu et mis à jour ses Statuts voire son Règlement Intérieur, puis validé les rapports moral et financier et donné quitus à la Présidence et au Comité Exécutif, indique un communiqué de l’association. Ladite Assemblée a refusé le souhait de la Présidente de ne pas se représenter et à l’unanimité, l’a sollicitée à présider COALMA pendant le mandat qui suit eu égard à sa grande expertise et à son constant engagement en faveur des missions que s’est tracées l’association.

Enfin, l’AG a procédé à l’élection des membres du Comité de Coordination qui devront se réunir dans les prochains jours pour élire parmi eux les membres du Comité Exécutif. Quant au Comité Scientifique, sa présidence est assurée par la présidence de COALMA qui a été mandatée pour la composition de ses membres.

Pour rappel, la Coalition Marocaine pour l’Eau « COALMA » est une association à but non lucratif de droit marocain, créée en octobre 2016 en amont de la COP22 à Marrakech, avec l’appui de la CGEM. Elle se définit comme un espace fédérateur, de synergies, d’échanges et de partage entre les acteurs et opérateurs publics et privés, les associations et fondations, des centres d’expertise, de formation et de recherche – action – développement de l’eau destiné à contribuer, à pérenniser et à valoriser durablement les ressources en eau et à les utiliser d’une manière responsable. Elle se veut un acteur œuvrant à valoriser l’expertise marocaine et également une force de proposition auprès des parties prenantes pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable et la lutte contre le changement climatique.