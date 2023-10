Ciments : Repli des ventes à fin septembre 2023

Sur l’unique mois de septembre, les canaux « Bâtiment », « Distribution» et «BPE» se déprécient respectivement de -18,20%, -17,34% et -5,19% alors que les segments «Infrastructures» et«Prefa» s’apprécient de +31,54% et +2,23%.

En cumulé, les écoulements de ciment poursuivent leur tendance baissière en reculant de -2,10% en y-o-y à 9,2 MT.

Par type de segment, les catégories « Infrastructures » et « Prefa» s’améliorent en glissement annuel de +16,14% et +2,80% respectivement au moment où les segments « Bâtiment», « Distribution» et «BPE» perdent -15,11%, -3,58% et -1,22%.