Ciments : Mauvaise année 2022 pour le secteur

Sur les douze mois de l’année, les ventes de ciment se dégradent de -10,65% en y-o-y à 12,5MT. Par type de segment, les catégories « Distribution », « Bâtiments » et « Prefa » se déprécient en glissement annuel de -14,75%, -12,73% et -8,25% respectivement au moment où les autres segments augmentent de +5,11% pour les « Infrastructures » et +0,27% pour les « BPE ».

Sur le mois de décembre, l’ensemble des canaux affichent une baisse de -38,02% pour les « Bâtiments », -26,08% pour la « Prefa », -25,59% pour les « BPE », -24,44% pour la « Distribution » et -11,26% pour les « Infrastructures »