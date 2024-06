CIH BANK : Signature de la Charte du Genre pour plus l’Équité et de l’Inclusion

Fidèle à son engagement citoyen, CIH BANK est déterminée à contribuer aux progrès en matière d’égalité des sexes. La Banque croit fermement que l’équité professionnelle entre hommes et femmes, au sein de ses instances dirigeantes comme de ses équipes, permet à chaque collaborateur de réaliser son plein potentiel, stimule l’innovation et dynamise l’institution sur le plan économique.

La signature de cette Charte renforce ainsi son engagement par des actions concrètes, guidées par les principes tels que Promouvoir et renforcer la représentativité des femmes au sein des organes de gouvernance ; Sensibiliser les dirigeants et collaborateurs aux enjeux liés au genre lors de l’embauche, de la rémunération, de la promotion et des événements de la vie comme la maternité ; Renforcer l’approche genre dans ses orientations stratégiques, notamment en matière de recrutements, rémunération, évolution professionnelle, accès à la formation, santé et sécurité, et équilibre vie professionnelle/vie privée ; Adopter une communication en faveur de l’équité des genres dans toutes ses actions internes et externes ; Ou encore évaluer et communiquer les progrès réalisés à travers des indicateurs de performance pertinents.

CIH BANK s’engage pour l’équité professionnelle en favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Elle met notamment à disposition de ses collaborateurs la première crèche d’entreprise du secteur bancaire. La Banque soutient également l’entrepreneuriat féminin à travers diverses initiatives, incluant l’accompagnement, les formations et le financement. L’engagement de CIH BANK pour l’équité des genres et l’inclusion financière des femmes se manifeste aussi à travers ses campagnes de communication. La Banque a d’ailleurs remporté le prix Tilila, reconnaissant son engagement pour une publicité égalitaire et la lutte contre les stéréotypes de genre. CIH BANK poursuit également ses initiatives d’inclusion financière et d’autonomisation économique des femmes, entreprises depuis plusieurs années, à travers le lancement de produits et services dédiés à sa clientèle féminine.