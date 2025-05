CGEM : Première édition du Carrefour de la TPME, « Inspirer pour transformer »

L’événement a été ouvert par Chakib ALJ, Président de la CGEM et Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences. Tous deux ont souligné les avancées réalisées ces dernières années pour créer un environnement favorable à la croissance des TPME, tout en rappelant quelques défis qu’il reste à relever pour renforcer leur compétitivité, leur résilience et leur accès aux opportunités, et sur lesquels la CGEM et le Gouvernement travaillent actuellement. Parmi les problématiques soulevées, la difficulté d’accès au financement, la formation professionnelle qui ne répond pas aux besoins des entreprises et la nécessité de simplifier davantage les procédures administratives, entre autres.

Ghali Skalli, Directeur Général de l’Investissement au ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, est revenu quant à lui sur les perspectives qu’ouvre la nouvelle charte de l’investissement, en évoquant notamment le dispositif TPME qui sera prochainement lancé et qui vise à offrir un accompagnement plus ciblé, plus simple et plus efficace aux petites structures dans toutes les phases de leur développement. La matinée a été rythmée par une série de témoignages inspirants de chefs d’entreprises.

Moncef Belkhayat, PDG de DISLOG, a partagé l’évolution de son entreprise, passée du statut de TPE à celui de grande entreprise grâce à des mécanismes de financement diversifiés et une stratégie de croissance externe structurée. Nourredine Zine, PDG de Zine Capital Invest, a raconté comment il a bâti un groupe agroalimentaire majeur à partir de ressources limitées, en insistant sur l’importance d’une vision long terme. Mia Filali Lahlou, PDG de Pharma 5, a, quant à elle, abordé les enjeux humains et stratégiques de la transmission d’une entreprise familiale, en revenant sur son expérience personnelle.

Un panel d’entrepreneurs issus de secteurs variés (industrie, innovation, technologies) a ensuite pris le relais. Chaibia Balbzioui Alaoui (BCSS Industrie), Mohammed El Yacoubi (Innoflex) et Soraya Sebbani (The Game Changer Company) ont échangé sur les réalités du terrain : les étapes de lancement, les obstacles du quotidien, les besoins en financement, la gestion des équipes et la transition numérique.

Enfin, deux masterclass très attendues ont marqué cette édition : la première, répondant aux problématiques de financement rencontrées par les TPME et les solutions disponibles sur le marché, tandis que la seconde a fourni aux TPME des outils pour répondre aux enjeux de l’intelligence artificielle et en saisir les opportunités. À travers cette première édition du Carrefour de la TPME, la CGEM a réaffirmé sa volonté de faire de la petite entreprise un levier central de création de richesse et d’emploi, en favorisant l’écoute, le dialogue, la montée en compétence et l’inspiration.

À noter que la TPME représente 95% des membres de la CGEM sur l’ensemble du territoire national. En plus du plaidoyer mené par la Confédération, cette dernière offre des services concrets et utiles pour cette catégorie d’entreprises, notamment les corridors établis avec les institutions publiques clés et des initiatives d’accompagnement et de montée en compétences des chefs d’entreprise.