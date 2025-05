Petite et moyenne agriculture familiale : Le CESE donne son avis. Une priorité stratégique...

Abdelkader Amara, président du CESE, a indiqué que cet avis a été élaboré suivant l’approche participative propre au Conseil, fondée sur l’écoute des acteurs institutionnels, professionnels et experts, et au terme d’une visite de terrain dans la province d’Essaouira et une consultation citoyenne destinée à recueillir les perceptions des citoyens autour de la question. A. Amara a souligné que la PMAF, également qualifiée d’agriculture vivrière ou sociale et solidaire, ne se résume pas à des unités de production limitées en superficie ou en ressources, mais elle constitue un mode de vie intégré assurant la sécurité alimentaire des populations locales, générant de l’emploi et freinant l’exode rurale, tout en préservant l’environnement, les traditions et les savoir-faire transmis de génération en génération.

Afin de ne pas la cantonner à une agriculture strictement vivrière, A. Amara a souligné que le Conseil a adopté une définition intégrée reposant sur plusieurs caractéristiques et fonctions, notamment l’exercice d’activités agricoles et d’élevage diversifiées sur des exploitations de moins de cinq ha et la production destinée en priorité à l’autoconsommation familiale avec écoulement des excédents sur les marchés hebdomadaires et de proximité. Cette définition repose aussi sur la diversification des revenus par des activités non agricoles intégrées, l’inclusion socio-économique de larges franges de la population rurale, ainsi que la préservation des races animales et des variétés végétales locales ou endémiques. A. Amara a rappelé que la PMAF joue un rôle central dans la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, en contribuant à la gestion durable des ressources naturelles et en renforçant la résilience des exploitations face aux aléas climatiques et aux pressions extérieures.

Il a, en outre, souligné que le diagnostic réalisé par le Conseil sur la situation des exploitations familiales, lesquelles représentent près de 70% du total des exploitations agricoles au Maroc, révèle que les politiques publiques de développement agricole et rural n’ont pas, jusqu’ici, ciblé de manière suffisante et efficace les acteurs de ce modèle productif. Un soutien accru leur permettrait d’accroître leur contribution à la valeur ajoutée du secteur et de renforcer l’attractivité des espaces ruraux, a-t-il précisé, ajoutant que la PMAF demeure le maillon fragile des approches adoptées, tant en matière d’appui technique que de financement ou d’accompagnement.

Les données du Plan Maroc Vert montrent en effet que les investissements consacrés aux projets d’agriculture solidaire, pratiquée majoritairement par des agriculteurs familiaux, n’ont pas dépassé 14,5 Mrds DH, contre quelque 99 Mrds DH alloués à l’agriculture à haute valeur ajoutée, a-t-il relevé, notant que ce constat confirme que ce tissu agricole, aux multiples fonctions, requiert une reconnaissance, des incitations et une valorisation accrues dans les politiques publiques pertinentes.

Par ailleurs, la faible structuration des exploitations familiales au sein d’organisations professionnelles limite leur efficacité productive et commerciale, en particulier dans le cadre des “projets d’agrégation agricole”, a souligné A. Amara, précisant que cette situation est aggravée par la présence excessive d’intermédiaires, source de spéculations au détriment des petits producteurs lors de la commercialisation de leurs excédents.

Au terme de ce diagnostic, le Conseil insiste sur la nécessité d’ériger la PMAF en priorité stratégique des politiques agricoles et rurales nationales, eu égard à ses fonctions économiques, sociales et environnementales, a-t-il ajouté. Ainsi, l’ambition est de transformer ce modèle en un secteur plus productif, inclusif et durable, grâce à son intégration renforcée dans les chaînes de valeur, à un meilleur pouvoir de négociation sur les marchés, à sa contribution à la stabilisation des populations rurales, à l’amélioration des revenus et à la préservation des écosystèmes. Le CESE recommande, a-t-il poursuivi, l’élaboration d’un plan d’action spécifique à ce type d’agriculture, tenant compte des particularités de chaque territoire, notant que ce plan devrait prévoir des mesures d’appui allant au-delà des seules activités agricoles, incluant le développement continu d’infrastructures adaptées, la diversification des sources de revenus et l’amélioration de l’accès aux services publics.

Selon A. Amara, le Conseil préconise en outre d’encourager les agriculteurs familiaux, petits et moyens, à adopter des pratiques agricoles durables selon les spécificités agroécologiques de chaque zone, à promouvoir des cultures résilientes face aux changements climatiques à forte valeur ajoutée et à faible consommation d’eau. Il a également appelé à renforcer la structuration des exploitations familiales au sein de coopératives, de groupements d’intérêt économique et d’associations, ainsi qu’à aménager des espaces pastoraux gérés de manière coopérative, fondés sur le principe de la rotation, afin de préserver les ressources végétales, d’éviter le surpâturage et de capitaliser sur les expériences réussies en la matière. A. Amara a, en outre, souligné la nécessité de poursuivre et d’intensifier le soutien accordé aux éleveurs, petits et moyens, pour préserver les races locales dans leurs terroirs, de les accompagner et de renforcer leurs capacités en matière de croisements avec des races importées, plus productives et adaptées aux conditions locales.

Cet effort vise à contribuer pleinement au renouvellement qualitatif du cheptel national, à stimuler la transformation des produits d’origine végétale et animale, à consolider les dispositifs de conseil agricole destinés aux exploitations familiales et à améliorer l’accès de ces agriculteurs au financement, tout en reconnaissant et en valorisant les fonctions environnementales de la petite et moyenne agriculture familiale.

De son côté, Abderrahmane Kandila, rapporteur de la thématique, a présenté les résultats détaillés de l’exercice de diagnostic, d’analyse et de recommandations, rappelant l’importance économique de la PMAF, qu’il convient de reconnaître comme un pilier incontournable du développement économique, social et environnemental.

A.Kandila a mis en évidence les spécificités de cette agriculture, tant sur les plans productif et économique que social et environnemental, tout en pointant les défis auxquels elle se trouve confrontée en tant qu’acteur clé du développement durable, appelant, à son tour, à en faire une priorité stratégique des politiques agricoles et rurales nationales. Il a, en outre, rappelé que les exploitations de moins de cinq ha, catégorie à laquelle appartient l’essentiel des PMAF, génèrent 29% de la valeur ajoutée agricole et alimentent les marchés locaux grâce à leurs excédents. Certaines filières spécialisées, telles que l’agriculture biologique ou les produits de terroir bénéficiant de signes distinctifs de qualité, offrent par ailleurs aux agriculteurs familiaux de petites et moyennes tailles la possibilité d’accroître leurs revenus et de créer des emplois en milieu rural, a-t-il fait savoir, soulignant que ces exploitations représentent un vivier d’emploi essentiel, car près de la moitié de la main-d’œuvre agricole, majoritairement familiale, travaille au sein d’unités de moins de 3 ha.

Cette réunion, à laquelle ont pris part des représentants des départements ministériels, des établissements publics, d’organismes nationaux et internationaux, de la société civile ainsi que des membres du Conseil, s’inscrit dans le cadre du programme d’action 2024 du CESE. Elle intervient à un moment où la PMAF, pilier du développement agricole et rural du Royaume, doit voir ses contributions économiques, sociales et environnementales davantage consolidées, d’autant plus face aux défis liés aux facteurs de production et aux changements climatiques.