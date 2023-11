CAF Women Champions League : L’équipée africaine du SCC soutenue par Ice

Grâce à ses performances sportives, son organisation, sa gouvernance et son projet ambitieux, le Club a réussi à séduire de nouveau la marque Ice pour l’accompagner en tant que sponsor maillot pour la CAF Women Champions League.

« Nous sommes ravis d’accompagner le SCC, de nouveau, pendant sa 4ème année d’existence autant pour la Champions League Africaine que pour la Botola 2023-2024 », décare Zakaria Hassani, DG-A de la Société Ice. « Ice est une entreprise citoyenne qui se mobilise pour l’inclusion des femmes notamment à travers le sport et nous croyons en le projet du Sporting Club de Casablanca qui déploie cette philosophie de manière concrète et avec des résultats tangibles», a-t-il ajouté.

En effet, 2ème de la Botola et finaliste de la Coupe du Trône, Sporting Club Casablanca (SCC), ambitionne inscrire dans son palmarès un parcours respectable au niveau continental, et cela seulement après 4 ans d’existence.

« Nous sommes fiers d’être qualifiés à la CAF Women Champions League. Nous nous sommes bien préparés et nous sommes déterminés pour marquer positivement cette édition avec une participation en phase avec le potentiel footballistique marocain », déclare Mouad Oukacha, Président du club casablancais.

Le SCC figure dans le Groupe A à côté de Athlético Abidjan (CIV) avec qui il disputera le match d’ouverture, dimanche 5 novembre 2023, au Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo à 17h00 GMT. Dans le même groupe figurent également le JKT Queens (TAN) et le Mamelodi Sundowns (RSA).

Déterminés et plein d’espoir, dirigeants, staff et joueuses se sont bien préparés et font le déplacement en Côte d’Ivoire avec l’ambition d’atteindre au moins le quart de final.