Bourse de Casablanca : Une nouvelle application mobile et une nouveauté sur son portail

Ces deux nouveautés inscrivent la Bourse de Casablanca désormais dans un futur totalement connecté, tout en lui permettant d’offrir une solution digitale complète en arabe, anglais et français, souligne un communiqué de la place. La nouvelle application, téléchargeable directement à partir du portail web, remplace celle existante, offrant une expérience utilisateur optimale et en assurant une compatibilité avec tous les appareils et les différents systèmes d’exploitation, ajoute la même source.

L’espace privé du portail propose un accès personnalisé et sécurisé, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que la création et le suivi du portefeuille, les notifications en temps réel et la Watchlist personnalisée. Ces dernières fonctionnalités permettent aux utilisateurs de suivre de près les actions qui les intéressent, d’adapter leur liste en fonction de leurs préférences et de rester informés des évolutions qui impactent leurs investissements. Parties intégrantes du déploiement de la stratégie de digitalisation de la Bourse de Casablanca, ces deux lancements, viennent consolider l’approche de proximité de la bourse ainsi que le positionnement de ses services à distance, relève le communiqué. Il s’agit d’une notion qui place la Bourse de Casablanca “à portée de main”, de manière que les investisseurs accèdent au marché boursier en toute simplicité, tout en personnalisant et en enrichissant leur expérience.