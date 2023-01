BOA : Focus sur la dynamique des investissements dans la région Souss-Massa

Le groupe bancaire a entamé depuis plusieurs années, un cycle de rencontres régionales d’investissement dédiées à l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers le territoire national, afin d’accompagner la dynamique nationale en matière de promotion des investissements au niveau territorial.

Pour continuer sur cette lancée, et afin de pouvoir partager avec ses clients les dernières avancées de la Loi de Finances, Bank Of Africa organise une série de rencontres dédiées aux Nouveautés réglementaires et fiscales de la Loi de Finances 2023 sous la thématique “Nouvelle loi de finance 2023 et mesures dédiées aux investissements”.

Cette tournée qui démarré en décembre dans la région de l’oriental, se poursuit aujourd’hui à Agadir, le 10 janvier à Rabat et le 12 janvier à Casablanca en partenariat avec les Centres Régionaux d’Investissement. Les conférences seront animées par l’expert-comptable Mehdi El Fakir qui présentera un exposé détaillé des mesures contenues dans la Loi de finances 2023 avec un accent sur les dispositions touchant aux entreprises et aux investissements.

Bank Of Africa renforce ainsi sa position de leader des services non financiers par l’enrichissement des programmes d’accompagnement des entreprises autour de thématiques économiques et sectorielles à travers les différentes provinces, indique un communiqué de la banque.