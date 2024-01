Bases US attaquées en Irak et en Syrie : Washington envisage d’y renforcer sa présence militaire…

La Résistance islamique en Irak, groupe de combattants antiterroristes, a revendiqué dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram les frappes de missiles et de drones contre des installations gérées par les États-Unis à l’aéroport de Kharab al-Jir et au champ gazier de Conoco, dans l’est de la Syrie, respectivement dans les provinces de Hassaké et de Deir ez-Zor.

Elle assure également avoir ciblé l’installation occupée par les États-Unis à l’aéroport international d’Erbil, dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien.

Ces attaques sont une réponse à la présence des forces d’occupation américaines en Irak et ailleurs dans la région de l’Asie de l’Ouest et au soutien américain à la guerre sanglante menée par Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, lit-on dans le communiqué.

Aucun rapport n’a été publié dans l’immédiat sur l’étendue des dégâts causés aux installations militaires ni sur les éventuelles victimes. Les États-Unis, le plus grand allié d’Israël, ont fourni au régime sioniste une grande quantité d’armes et de munitions depuis le début de la guerre à Gaza. On estime à près de 20.000 tonnes de matériel militaire US débarqué dans les ports et aéroports israéliens depuis les bases US. Washington a également opposé son veto aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu. Et ne devraient pas, non plus, manquer de moyens de pression sur la résolution attendu de la CIJ devant laquelle Israël a été assigné pour « génocide » à Gaza.