Barbarie à ciel ouvert à Gaza : A La Haye, Israël se défend de vouloir tuer les Palestiniens !

Selon un bilan annoncé vendredi 12 janvier par le ministère de la Santé, 23 708 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre plus de 60 000 blessés. Des journalistes sur place ont évoqué des frappes israéliennes incessantes. Et dans le centre du territoire palestinien assiégé, des centaines de milliers de personnes s’entassent dans des abris de fortune, luttant contre le froid et la faim. La situation humanitaire est désastreuse. Les organisations internationales peinent à entrer dans Gaza. Si l’OMS dit avoir réussi à apporter du matériel médical à l’hôpital al-Chifa, l’Ocha, l’organisme onusien chargé des affaires humanitaires, accuse Israël de bloquer systématiquement ses convois d’aide dans le nord. L’agence de presse Reuters rapporte qu’Andrea De Domenico, chef du bureau de l’agence humanitaire onusienne Ocha dans les Territoires palestiniens occupés, s’inquiète du fait que « les opérations dans le nord sont devenues de plus en plus compliquées ». « Nous avons un refus systématique de la part d’Israël (…) pour accéder au nord ». Selon les Nations unies, un régime d’inspection lent et arbitraire et le rejet quasi systématique des tentatives d’acheminement de l’aide par les autorités israéliennes bloquent les efforts visant à fournir une aide humanitaire indispensable aux hôpitaux dans cette zone.

Le journaliste Momen al-Sharafi d’Al Jazeera rapporte que des « affrontements violents » ont lieu entre des combattants palestiniens et les forces israéliennes dans le centre de la bande de Gaza, et notamment dans le camp de réfugiés de Maghazi. « De violents affrontements ont lieu au sud-est de Khan Younès », déclare par ailleurs notre confrère, ajoutant que plusieurs Palestiniens ont perdu la vie. « Les forces israéliennes ont recours aux bombardements d’artillerie et ciblent les maisons d’habitation. Les médecins et les ambulances ne peuvent pas accéder aux personnes tuées et blessées dans la région », rapporte-t-il.

Les dernières opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont coûté la vie à 151 personnes au moins, dont onze occupants d’une maison à Deir al-Balah, dans le centre du territoire, a déclaré vendredi le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne. Les habitants ont déclaré que les raids aériens et les affrontements terrestres se poursuivaient dans l’ensemble du territoire, dévasté après plus de trois mois d’offensive israélienne.

Dans la matinée, des chasseurs israéliens ont effectué des frappes aériennes à basse altitude au sud de la ville de Gaza, alors que de violents combats à la mitrailleuse se déroulaient dans la zone, rapportent les journalistes d’Al Jazeera Arabic. Dans le centre de Gaza, une frappe aérienne a également touché le camp de réfugiés de Buriej.

Les frappes israéliennes se sont intensifiées cette nuit et cinq Palestiniens ont été tués à Deir al-Balah lorsque leur maison a été détruite. Khan Younès et d’autres zones du centre de Gaza ont également été touchées par des tirs d’artillerie lourde. Plus de 30 corps sont arrivés dans les hôpitaux de la ville du sud, rapporte l’agence Wafa. Les bâtiments résidentiels ont continué à être attaqués au cours des dernières heures, en particulier à Khan Younès. Plus tôt dans la nuit, neuf civils ont été tués et d’autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne qui a visé une résidence dans la zone de Shawka, à l’est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

L’Unrwa a indiqué qu’au moins 330 personnes ont été tuées alors qu’elles se réfugiaient dans ses installations dans la bande de Gaza assiégée. Depuis le début de la guerre, ses locaux et les personnes qui s’y abritent ont été attaqués à 230 reprises, 66 installations différentes ayant été directement touchées. L’organisation a indiqué que sur les quelque 2,3 millions de personnes vivant dans la bande de Gaza, au moins 1,4 million de Palestiniens sont hébergés dans ses installations, tandis qu’un demi-million d’autres se trouvent dans des zones proches de celles-ci.

En dépit de la pression militaire israélienne, les Brigades Al-Qassam assurent avoir, avec d’autres factions, mené de violents affrontements avec l’ennemi, qui s’est retiré en essuyant des pertes directes. La branche militaire du Hamas, a annoncé avoir ciblé un bulldozer, autour duquel se rassemblaient un certain nombre de soldats de l’occupation, équipé d’un dispositif anti-blindé et anti-personnel, au sud de la ville de Khan Yunis.

De leur côté, les Brigades Al-Qods, ont annoncé avoir pris le contrôle d’un drone sioniste Skylark à Jabalia, au nord de la bande de Gaza. La branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont affirmé avoir touché un char Merkava par un obus Tandum dans la région de Jabalia Al-Balad, au nord de la bande de Gaza. Ils ont aussi assuré avoir ciblé les sites israéliens de Kissufim et Abu Safiya par plusieurs obus de mortier de gros calibre et visé un rassemblement de soldats ennemis à proximité de Bani Suhaila, à l’est de Khan Yunis, avec des obus de mortier.

Sous les frappes de la résistance, l’armée d’occupation israélienne a achevé le retrait de milliers de ses forces de la bande de Gaza, dans le cadre d’un retrait majeur des forces israéliennes du nord de la bande de Gaza, « sur ordre politique et d’urgence » .

D’après les médias israéliens, 42 militaires israéliens ont été blessés durant les 24 dernières heures dont 14 dans la bande de Gaza. Le bilan des soldats israéliens tués lors des combats terrestres s’est élevé à plus de 180 soldats depuis le début de l’incursion terrestre….