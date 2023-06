Bank Of Africa : Les gagnants de la 5ème édition de SMART Bank dévoilés

Mis en place en collaboration avec les universités, les Centres Régionaux d’Investissement (CRI) et plusieurs entreprises partenaires, ce programme vise à encourager les porteurs d’idées et jeunes startupers à proposer des solutions innovantes, quel que soit leur stade de maturité, en réponse à des problématiques soumises par les différentes parties prenantes du dispositif.

Lors de la cérémonie nationale de remise des prix, 10 projets sur les 26 finalistes régionaux ont été validés par le jury pour accompagnement, dont 3 gagnants qui se sont partagés un gain de 45.000 dirhams et intègreront directement le réseau d’incubateurs BlueSpace de BANK OF AFRICA et partenaires. Ainsi, le premier prix a été décerné au projet “eSigna” portant sur la simplification de l’utilisation du certificat de signature électronique obtenu auprès des prestataires de services de confiance agréés au Maroc. Le deuxième prix a été attribué au projet “Salmia.ma”, une solution en ligne pour l’achat de toutes les pièces automobiles. De son côté, le projet “Africa recycle” qui porte sur la construction et l’équipement d’une unité de collecte et de tri des déchets ménagers recyclables, au niveau de la région Guelmim-Oued Noun, a reçu le troisième prix.

Par ailleurs, des certificats d’excellence ont été décernés aux porteurs de projets “S-lik”, “Recyclage cheveux”, “Atlas bot”, “Bladi”, “Water for all”, “Smart wash city” et “Eco form”. Lancé en 2019, le programme a rassemblé dans cette 5ème édition, 24.000 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat, près de 450 porteurs d’idées accompagnés, à travers plus de 240 heures de formations et coachings et 25 projets finalistes confrontés au niveau national, et ce grâce à la mobilisation de l’ensemble des 12 régions du Royaume et des partenaires locaux.