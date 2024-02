B. Netanyahu dans le viseur de E. Olmert : Echecs à tous les étages…

Dans une interview réalisée sur la Douzième chaîne israélienne, E. Olmert a estimé que « le 7 octobre 2023, Israël a subi sa plus grande défaite de son histoire, aux niveaux militaire et national » ajoutant que « le gouvernement israélien essaie depuis le 7 octobre de nous faire oublier cette défaite, en se vantant, et en promettant des actions qu’il n’ a aucune chance de mettre en œuvre. Espérons qu’avec le temps, les bombardements, et les coups, la force du coup que nous avons subi au début seront oubliés. »

L’ancien responsable a de nouveau accusé le Premier ministre israélien de « ne pas vouloir faire le nécessaire pour libérer les prisonniers. » « Nous ne pouvons pas continuer à nous leurrer nous-mêmes ou à croire que nous pouvons libérer les prisonniers, il faut que les combats cessent car nous n’éliminerons pas le Hamas et nous ne sauverons pas les prisonniers », a-t-il encore souligné.

La semaine dernière, dans une interview télévisée sur la chaîne israélienne Channel 4, E. Olmert a vilipendé le cabinet de guerre actuel affirmant que « le Premier ministre Benjamin Netanyahu refuse de mettre en œuvre un accord visant à libérer les prisonniers israéliens détenus par le Hamas, et donc nous jouons avec la vie des prisonniers ». Ajoutant que « Netanyahu a commis une erreur en fixant un objectif de guerre qui ne pouvait pas être atteint », notant que « toutes les réalisations obtenues par l’armée ne sont pas proches de l’objectif déclaré, qui est la destruction complète du Hamas ».

E. Olmert a accusé B. Netanyahu que tout ce qu’il a récolté « ce sont des conflits internes et une perte de confiance dans le chef d’état-major et dans la direction de la sécurité israélienne ».