Aviculture : Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret

Présenté par Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ce projet intervient dans un contexte de forte demande des professionnels pour la création de nouvelles unités d’élevage de volaille, et aussi en vue de simplifier les procédures y afférentes aux investisseurs. Et d’ajouter que ce projet de décret prévoit la possibilité, pour les intéressés, d’adresser une demande pour avis technique auprès de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), afin de s’assurer de la conformité du lieu où sera réalisé le projet d’investissement aux exigences réglementaires applicables en matière d’élevage de volailles. Ce projet vise, en outre, à compléter l’article 1er du décret N° 2.04.684 afin de permettre aux services compétents de l’ONSSA de délivrer aux intéressés l’avis technique en question, en plus d’examiner d’autres dispositions de ce décret, dans le souci de tenir compte des évolutions du secteur avicole, ainsi que les exigences de la nouvelle réglementation relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, a relevé le communiqué.