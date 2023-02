Aux origines de la crise ukrainienne : E. Musk confirme le coup d’Etat de Maïdan

Régulièrement pris pour cible par ses détracteurs pour son projet de créer un Twitter où les opinions divergentes peuvent s’exprimer librement, E. Musk a montré l’exemple une nouvelle fois en tenant des propos contraires au narratif des médias dominants. Répondant à un utilisateur partageant un article de 2014 intitulé « Pourquoi la crise ukrainienne est la faute de l’Ouest » écrit par un universitaire américain, le milliardaire y est allé de son commentaire. « Cette élection [du président Viktor Ianoukovytch] était sans doute douteuse, mais il ne fait aucun doute qu’il y a bien eu un coup d’Etat », a affirmé le milliardaire dans un tweet.

Le président V. Ianoukovytch – qualifié par l’Occident de « pro-russe » – a été renversé en 2014 par le soulèvement du Maïdan activement appuyé par l’administration US. La relation entre le dirigeant ukrainien et l’Occident s’est fortement détériorée quand ce dernier a finalement repoussé un accord de libre-échange avec l’Union européenne, déclarant préférer se tourner vers la Russie. Le mouvement de protestation qui a suivi aura eu raison de son mandat. Ce coup d’Etat auquel ont pris part des groupes néonazis tels que Svoboda ou le Secteur droit (Pravyï sektor) a été suivi par l’arrivée au pouvoir de Petro Porochenko. Depuis lors et malgré des remaniements ainsi que l’élection de Volodymyr Zelensky en 2019, Kiev est restée engagée dans un conflit armé avec les deux républiques de Donetsk et de Lougansk, à majorité russophone, conflit qui, selon les chiffres de l’ONU, a causé plus de 10 000 morts en huit ans.

E. Musk a par ailleurs approuvé les déclarations d’un commentateur, David Sacks, comparant la numéro trois de la diplomatie américaine Victoria Nuland sur la question ukrainienne à l’immunologue Anthony Fauci sur le Covid. « De la même manière que Fauci était censé nous protéger des virus et ensuite financer la recherche sur le gain de fonction, Victoria Nuland était censée être notre diplomate en chef vis-à-vis de la Russie et de l’Europe de l’Est et qu’a-t-elle fait à la place ? Elle a déclenché ce conflit. Comment ? Nous avons soutenu une insurrection en Ukraine en 2014 », déclare le blogueur dans la vidéo.

V. Nuland, qui par sa famille a des origines d’Europe de l’Est, a été très impliquée dans le dossier ukrainien depuis l’insurrection de Maïdan en 2013-2014. Les images de la diplomate de l’administration Biden distribuant des petits pains aux forces de l’ordre ainsi qu’aux manifestants europhiles à Kiev ont fait le tour du monde en décembre 2013. Depuis, elle s’est fait remarquer par ses propos très agressifs contre la Russie. « Je pense que Nord Stream 2 est maintenant mort […] c’est un gros morceau de métal au fond de la mer, et je ne pense pas qu’il puisse être ressuscité », avait-elle notamment déclaré, lors d’une audition parlementaire en mars 2022.