Automobile : M-AUTOMOTIV désormais nouveau distributeur des véhicules Renault et Dacia

Né du rachat par Cap Holding de l’activité de distribution de Renault Group au Maroc, M-AUTOMOTIV a l’ambition de se positionner en tant que leader national et continental de la commercialisation de véhicules neufs, de prestations après ventes et de commerce de véhicules d’occasion, indique un communiqué de M-AUTOMOTIV.

Dans la continuité du plan Renaulution, Renault Group a lancé un plan global de réduction des opérations de distribution pilotées en propre qui se traduit par leur transfert à des acteurs spécialisés, rappelle le communiqué, notant que la filiale commerciale du Groupe au Maroc – Renault Commerce Maroc – concentrera ainsi ses ressources sur le développement des produits et des services de Renault Group dans le Royaume au service de ses clients et de ses marques. “M-AUTOMOTIV a pris les rênes du réseau de succursales précédemment détenu par Renault Commerce Maroc. Ainsi, ce réseau contribuera à hauteur de 30% du volume des ventes totales de Renault Group au Maroc et totalise déjà un chiffre d’affaires annuel de 3,5 milliards de dirhams”, fait savoir la même source.

Leader du marché automobile du Grand Casablanca, qui compte à lui seul pour près de 40% du marché national, M-AUTOMOTIV ambitionne de commercialiser 20.000 véhicules par an. Fort d’un réseau de distribution employant 400 collaborateurs et composé de 15 points de ventes à travers le Maroc, l’entreprise offre à ses clients une large gamme de services et solutions à la fois accessibles et innovants aux meilleurs standards de qualité, tout en mettant l’expérience client et l’agilité au centre de ses priorités.

Par ailleurs, l’entreprise voit grand en termes de croissance nationale et régionale, affirme le communiqué, relevant qu’à moyen terme, elle amorcera son expansion vers le marché africain grâce aux synergies et aux mutualisations inhérentes à son business-model.