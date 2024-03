Automobile : Jordi Vila nommé Président de Nissan Afrique

Avec plus de 30 ans d’expérience dans les ventes et le marketing, Jordi Vila a occupé plusieurs rôles de premier plan tant au siège régional que sur les marchés, notamment chez Nissan Pays-Bas et Nissan Nordics, ainsi que dans les opérations de ventes et de réseau pour Nissan en Europe, indique Nissan dans un communiqué. Avant cette nomination, il était vice-président de la division marketing et ventes pour Nissan Europe, et auparavant, il dirigeait la région Asie et Océanie en tant que vice-président senior des ventes et du marketing.

“L’Afrique est un marché important et stratégique pour Nissan et présente de nombreuses opportunités dans les années à venir. Nous avons une forte présence locale et je suis sûr que nous continuerons à exploiter cette expertise pour offrir des produits et des services exceptionnels à nos clients africains”, a déclaré J. Vila au sujet de sa nomination. Pour sa part, J. Paiva quitte Nissan après 11 ans passés dans l’entreprise, au cours desquels il a occupé des postes stratégiques en Amérique du Nord et, récemment, chez Nissan Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie, où il a joué un rôle essentiel. Sous sa direction, plusieurs nouveaux modèles ont été lancés avec succès dans la région, notamment le Magnite et l’emblématique Patrol, fait savoir la même source, notant que J. Paiva retourne au groupe Renault, où il était avant de rejoindre Nissan.

En remémorant les moments passés en Afrique, J. Paiva a rendu hommage à la direction de Nissan Afrique pour sa gestion habile des différents défis à travers le continent au cours de la dernière année. L’Afrique, a-t-il déclaré, “occupe une place très spéciale dans son cœur et dans les stratégies de Nissan car elle représente la dernière grande frontière automobile mondiale”. Et d’ajouter : “Nissan Afrique est désormais bien positionnée avec une organisation solide et une stratégie de marque claire, étayée par une gamme de produits unifiée pour l’ensemble du continent. Nissan est prêt à saisir la croissance du continent en étant le seul producteur automobile bénéficiant d’une forte empreinte industrielle, avec des usines de fabrication entièrement détenues en Égypte et en Afrique du Sud, ainsi que des sites d’assemblage au Ghana et au Nigeria”.