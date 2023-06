Au Festival de Sidney : “The Mother of All Lies” fait un tabac

Cet énième prix permettra à la cinéaste de montrer son œuvre à travers des projections dans plus de sept villes l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans le cadre du Travelling Film Festival, qui s’étend jusqu’en octobre 2023.

Le film raconte la vie de la jeune cinéaste Asmae, qui n’a aucune photo de son enfance. « La seule que sa mère a pu fournir est une vieille photographie abîmée par le temps, où l’on reconnaît à peine une petite fille en arrière-plan. Mais Asmae sait que ce n’est pas elle et elle va jouer avec cet incident pour raconter d’autres histoires auxquelles elle ne croit pas non plus. Ce sujet sensible sera le point de départ d’une enquête qui dévoilera les confidences d’une famille casablancaise », sur fond d’événements politiques et historiques, à l’image des « émeutes du pain » de 1981.

Ce documentaire a déjà été nominé à la neuvième édition de Final Cut in Venice, qui soutient les films africains et arabes dans en post-production. Dernièrement, il a été primé dans la catégorie « Un certain regard» au festival de Cannes 2023, lors de laquelle il a remporté le prix de la mise en scène.