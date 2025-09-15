Attrait du Maroc : Les Irlandais ont leur guide

Le guide présente le Maroc comme « un marché stratégique et en pleine croissance pour les entreprises irlandaises », en soulignant sa stabilité économique, ses infrastructures robustes et son accès privilégié aux marchés européens et africains. Il a pour objectif d’aider les entreprises à « naviguer dans l’environnement local et saisir les opportunités émergentes ». Le guide fournit des informations pratiques sur la mise en place d’opérations, la fiscalité, la logistique, les réglementations, le soutien gouvernemental et les pratiques culturelles.

L’ambassade du Maroc en Irlande a salué la publication du guide, le qualifiant de « ressource précieuse pour les entreprises irlandaises cherchant à s’engager avec l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique ».

«Alors que nous nous préparons à célébrer 50 ans de relations diplomatiques en 2025, cette initiative offre un soutien opportun pour renforcer davantage la coopération économique et explorer de nouvelles opportunités de collaboration », a ajouté la légation marocaine.

James McIntyre, ambassadeur d’Irlande au Maroc, a signalé de son côté qu’« avec cinq liaisons aériennes directes reliant désormais le Maroc à l’Irlande, nos liens commerciaux, politiques, éducatifs, culturels et interpersonnels se renforcent ». Plus-a-t-il ajouté à cette occasion, « nos partenariats commerciaux et d’investissement se développent fortement, et l’Irlande est maintenant parmi les sources les plus importantes d’investissements directs étrangers (IDE) au Maroc. »

D’après les données du guide, le commerce bilatéral entre le Maroc et l’Irlande a progressé de 15 % en 2024. Les exportations irlandaises vers le Maroc sont passées de 116,8 millions d’euros en biens et 238 millions d’euros en services en 2022, à 183,3 millions d’euros en biens et 440 millions d’euros en services en 2024. Les importations du Maroc vers l’Irlande ont augmenté à 162,8 millions d’euros en biens et 323 millions d’euros en services en 2024. Ces chiffres placent le Maroc au 8ème rang des marchés d’exportation d’Enterprise Ireland dans la région MENA et au 5ème rang en Afrique.