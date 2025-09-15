Déficit budgétaire : La TGR le chiffre à 54,1 MMDH à fin août

Ce déficit tient compte d’un solde négatif de 2,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et d’un solde négatif de 1,4 MMDH des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Les recettes ordinaires brutes ont augmenté de 18,7% à fin août, pour s’établir à 271,7 MMDH, tandis que les dépenses ordinaires émises ont progressé de 16,5% à 252 MMDH, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 19,7 MMDH. La progression des recettes ordinaires s’explique par la hausse des impôts directs (+25,9%), des droits de douane (+3,6%), des impôts indirects (+11,4%), des droits d’enregistrement et de timbre (+6,7%) et des recettes non fiscales (+31,2%).

Les dépenses émises au titre du budget général ont atteint 360,2 MMDH à fin août, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau à fin août 2024, en raison de la progression de 17,7% des dépenses de fonctionnement et de 7,3% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 17,8% des charges de la dette budgétisée.

Concernant les charges en intérêts de la dette, elles se sont élevées à 33,8 MMDH (+9,3%), suite à une augmentation de 14,6% des charges en intérêts de la dette intérieure (27,6 MMDH contre 24,1 MMDH) et à une diminution de 9,6% de celles de la dette extérieure (6,2 MMDH contre 6,8 MMDH).

Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable, se sont élevés à 574,8 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 59% contre 63% à fin août 2024, avec un taux d’émission sur engagements de 86% contre 85% un an auparavant.

Du côté des CST, les recettes ont atteint 132,7 MMDH, incluant versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 20,5 MMDH contre 21,7 MMDH un an auparavant. Les dépenses émises ont été de 135,2 MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 4 MMDH.

Les SEGMA ont, pour leur part, généré des recettes de 2,07 MMDH (+30,1%) et des dépenses de 975 millions de dirhams (MDH).

Compte tenu d’un besoin de financement de 75,6 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 25,5 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 50,2 MMDH.