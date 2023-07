Attentats meurtriers à Damas : Le mausolée Sayeda Zeinab ciblé

Au moins six personnes, dont deux enfants, sont morts et 26 autres blessées en Syrie dans l’explosion jeudi, d’un engin près du mausolée de Sayeda Zeinab (petite fille du prophète Mohammad) au sud de Damas, a annoncé le ministère de la Santé. Hassan al-Ghabach, ministre de la Santé, s’est rendu au chevet des blessés, après « l’explosion d’un engin à Sayeda Zeinab qui a fait 6 martyrs et 26 blessés », en plus de 20 autres blessés qui « ont été soignés sur place ou qui ont déjà quitté les hôpitaux », selon le ministère.

Le ministère de l’Intérieur a précisé dans un communiqué que l’attaque « terroriste » était due à « l’explosion d’une moto près d’un taxi », affirmant que « les investigations se poursuivaient ». La télévision d’Etat syrienne avait auparavant fait état d’un « engin explosif placé par des inconnus dans un taxi », tandis qu’une source à l’hôpital Al-Sadr, dans la région de Sayeda Zeinab où se trouve le mausolée, avait indiqué que dix blessés avaient été admis à l’établissement, dont un dans un état grave.

Ces derniers jours, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité dans la zone, à la veille de l’Achoura. Mardi, deux civils ont été blessés dans l’explosion d’une moto dans le même secteur, selon des médias officiels citant un responsable de la sécurité.

Avec sa mosquée aux céramiques turquoises et à la coupole dorée dans le style iranien, le complexe de Sayeda Zeinab est défendu, depuis le début de la guerre contre la Syrie en 2011, par des volontaires, aux côtés de l’armée de Damas, face aux menaces des takfiristes.

Revendiqué par le groupe takfiro-wahhabite Daech, un double attentat suicide en février 2016, à 400 mètres du mausolée, avait fait 134 morts, dont 90 civils. Quelques semaines plus tôt, Daech avait également revendiqué la responsabilité d’une triple explosion près du sanctuaire, qui avait fait au moins 70 morts.