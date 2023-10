Assassinat des journalistes à Gaza : Un sit-in de solidarité et de dénonciation des crises israéliens à Rabat

Dans son appel à rassemblement sous le slogan « assassinats de journalistes, un crime contre la vérité », le réseau indique en effet que « le nombre de journalistes assassinés par l’occupation sioniste a atteint 21 martyrs » depuis le début de l’offensive sur Gaza. Les chiffres pourraient être revus à la hausse, si les bombardements continuent.

La coordination a exprimé son indignation « face au silence international et à la brutalité des sionistes perpétrant un génocide à Gaza », qui n’épargne aucun civil, y compris le personnel médical, ou encore des chercheurs en droits humains. « Parmi les signes alarmants, le ciblage des journalistes, une pratique qui a atteint même les familles des professionnels des médias, avec l’assassinat de celle du journaliste Wael Al-Dahdouh », rappelle la même source.

« Au même moment, les martyrs qui ont sacrifié leurs vies pour délivrer des informations exactes et montrer la vérité de l’occupation continuent de tomber dans le champ de bataille », souligne-t-on, tout en pointant « une atteinte au droit à l’information et une restriction de la liberté et du travail journalistique, garantis par le droit international et inclus dans les chartes professionnelles » et encadrant l’exercice du métier dans les zones de conflits.

L’appel fustige également les « campagnes médiatiques de désinformation menées par l’occupation, soutenues en partie par les médias occidentaux partiaux». Dans ce contexte, il invite les professionnels des médias au Maroc à «s’élever contre les crimes de l’occupation et les assassinats successifs des journalistes en poste à Gaza et dans l’ensemble des territoires occupés ».

Les journalistes ont par ailleurs été appelés à « s’opposer fermement à toutes les tentatives d’infiltration » des médias nationaux par des récits de propagande, tout en « défendant la cause palestinienne juste ». Dans ce même sens, les auteurs de l’appel ont invité « toutes les organisations professionnelles du secteur au Maroc à se joindre à cette initiative, à travers une participation effective ».