Artisanat : Les exportations explosent à fin janvier

Par rapport à janvier 2019, les exportations des produits d’artisanat affichent une forte progression de 72%, indique le ministère dans un communiqué soulignant qu’au titre du premier mois de cette année, quatre familles de produits se sont distinguées. Il s’agit de la Poterie, du Tapis, de la Vannerie et des Vêtements traditionnels qui se sont accaparées 82% des exportations globales, à travers des parts respectives de 39%, 23%, 11% et 9%.

En termes d’évolution, deux familles de produits ont connu un très grand succès, avec en tête ceux de la Dinanderie qui ont progressé 4 fois plus qu’en janvier 2022 et le Bois avec une évolution de 140%. En termes de marchés demandeurs, les États-Unis avancent de 9 points, réalisant ainsi une part de 44%, et en maintenant leur position en tête des pays importateurs d’artisanat marocain. Ils marquent aussi une très bonne évolution d’environ 79% en glissement annuel.

La France occupe la 2ème position avec une part de 15%, et une progression de 32% par rapport à janvier 2022, suivie de près par les pays arabes avec une part de 9% dans le chiffre d’affaires à l’export et une progression de 29%. En outre, le communiqué fait savoir qu’en termes de parts dans le chiffre d’affaires global à l’export, c’est toujours Casablanca qui prédomine, avec une part de 52%, suivie de Marrakech en 2ème position (20%) et de Fès en 3ème position (12%). Toutefois, en termes de villes d’immatriculation des acteurs de l’export, c’est Marrakech qui arrive en tête avec une part de 44%.