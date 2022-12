Le rapport associe l’échec des objectifs de recrutement à « un nombre élevé de cas d’obésité, un manque de diplômes d’études secondaires et certains problèmes de santé mentale chez les jeunes ».

« L’armée américaine a perdu, cette année, environ 15 000 soldats du recrutement prévu », a signalé une source proche du dossier à la télé US.

Le rapport Fox News a ajouté que « l’intérêt pour le service militaire a également diminué, en raison de l’éloignement de l’armée de la société », notant que « le nombre de volontaires dans l’armée issus de familles de militaires diminue de plus en plus ». Comme il note « les changements que l’armée peut apporter pour faire face aux tendances négatives à long terme », suggérant « de diffuser de meilleurs messages sur les missions des recrues de l’armée, afin d’aider les candidats à répondre à des critères raisonnables et les convaincre qu’il s’agit de remplir des missions pour le peuple ».

Auparavant, l’armée américaine avait abandonné l’exigence selon laquelle les recrues rejoignant ses rangs devraient posséder un diplôme d’études secondaires, dans une tentative apparente d’augmenter le nombre de ses forces. Selon le Pentagone, « l’armée et les services similaires se sont intensifiés cette année, offrant des avantages de plus en plus généreux et des ajustements politiques dans le but d’améliorer le nombre de recrues ».

Certains médias occidentaux ont relevé le problème du recrutement volontaire dans l’armée américaine en raison de la réticence des Américains à servir dans l’armée. Et le recrutement de l’US Army a commencé sur la base du volontariat depuis 1973, mais selon les experts, 2022 est devenue l’année la plus difficile de cette période.