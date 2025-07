« La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé à la Chine de limiter sa coopération avec la Russie si elle souhaite développer ses relations avec l’Union européenne. Dans son discours, elle a souligné que Pékin « [soutenait] de facto l’économie de guerre de la Russie », ce que l’UE ne peut « accepter ».

« Si la Chine affirme défendre un ordre international fondé sur des règles, elle devrait condamner sans équivoque la violation flagrante par la Russie de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine, et agir en ce sens », a-t-elle déclaré. La présidente de la Commission européenne a également averti que les actions de la Chine dans ce conflit, comme elle « l’a toujours dit », deviendraient un « facteur déterminant » pour les relations futures entre l’UE et la RPC. U. Von der Leyen a également souligné que la Chine avait commencé à inonder les marchés mondiaux de ses produits bon marché, écartant ainsi ses concurrents. En outre, en avril, la Chine a instauré un contrôle sur les exportations d’aimants comprenant des terres rares, ce qui a durement frappé l’industrie européenne, aggravant des relations commerciales déjà de plus en plus déséquilibrées.

Dans ce contexte, la présidente de la Commission européenne a exhorté à la Chine d’ouvrir son marché aux produits et services européens et de limiter le soutien public à l’industrie chinoise afin de réduire les exportations chinoises et de corriger le déficit commercial entre l’UE et la Chine, qui est défavorable à Bruxelles. Cependant, la présidente de la Commission européenne n’a fait aucune concession en retour à Pékin de la part de l’UE. « Si la Chine affirme défendre une approche multilatérale, alors elle doit respecter les règles et les principes du commerce international ancrés dans l’OMC », a-t-elle déclaré.

La présidente de la Commission européenne a exprimé ses griefs à l’égard de Pékin à l’approche du sommet UE-Chine qui doit se tenir sur le territoire chinois dans la seconde moitié de ce mois de juillet. Bloomberg a néanmoins indiqué que les tensions entre Pékin et Bruxelles s’étaient intensifiées, ce qui a conduit la Chine même à annuler une partie du sommet de deux jours.

A rappeler aussi que Pékin a vivement réagi, lundi, aux menaces américaines d’imposer de nouveaux tarifs douaniers aux pays « alignés » sur les BRICS, affirmant qu’« il n’y a pas de gagnants dans une guerre commerciale ».

« Nous pensons que les BRICS sont une force positive dans la communauté internationale et ne visent aucun tiers », a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’un point de presse diffusé en direct depuis Pékin.

Alors que se tient actuellement le sommet des dirigeants des BRICS au Brésil, Donald Trump a averti, dimanche soir, que tout pays s’alignant « sur les politiques anti-américaines » du bloc économique s’exposera à un tarif douanier supplémentaire de 10 %. « Aucune exception ne sera faite », a-t-il écrit sur sa plateforme « Truth Social ».

En réponse, N. Mao a rappelé que la Chine « s’est toujours opposée aux guerres tarifaires et commerciales… Nous rejetons l’usage des tarifs comme outil de coercition et de pression. Imposer des droits de douane ne sert les intérêts de personne ».