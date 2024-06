Année culturelle Qatar-Maroc 2024 : Captivante magie des bijoux berbères à Doha

Exposée pour la première fois en dehors du Royaume, cette riche collection de bijoux berbères a captivé les visiteurs du 20 février et le 20 mai 2024. Organisée par la Fondation Nationale des Musées du Royaume du Maroc et le Musée d’Art Islamique de Doha, avec le soutien de l’ambassade du Maroc à Doha, cette exposition installée au Musée d’Art Islamique de Doha, a représenté une fenêtre unique sur la culture marocaine.

L’exposition se voulait comme un face-à-face entre le visiteur et une impressionnante collection de bijoux en argent, qui constitue une partie importante de l’exposition permanente des Oudayas du Maroc appartenant au Musée National de la Parure de Rabat en rendant hommage aux artisans qui ont minutieusement ciselé ces pièces d’exception et, en particulier, aux femmes qui ont sauvegardé ces traditions.

Pour perpétuer ce moment exceptionnel et historique, un film d’une rare beauté a été confectionné afin de rendre hommage au sublime de ces 200 bijoux d’exception et toucher un plus large public du monde entier.

Rappelons que « Years of culture », initiative visant à renforcer les relations entre les nations et leurs peuples, a désigné le Maroc comme partenaire du Qatar pour cette année 2024. L’année sera ponctuée par de grandes expositions artistiques et d’évènements culturels dans chacun des deux pays. Le Maroc prévoit une pléiade d’actions où le savoir-faire, la culture, l’architecture, la gastronomie et les arts marocains seront mis à l’honneur.