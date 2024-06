Intoxication au méthanol à Sidi Allal Tazi : 8 morts parmi 114 intoxications !

La direction régionale de la Santé et de la protection sociale à Rabat-Salé-Kénitra a fait savoir que les concerné avaient ingurgité cette substance impropre à la consommation, ce qui a conduit à « de graves complications ». 7 des morts ont été enregistrés à l’Hôpital provincial El Idrissi de Kénitra, tandis que le huitième était admis à l’hôpital Zoubeir Skirej de Souk Elarbaa Du Gharb.

81 autres cas d’intoxication ont été pris en charge à travers les différentes structures hospitalières de la région. 3 des 28 patients admis à Kénitra sont en réanimation, tandis que 38 ont pu quitter l’hôpital, après l’amélioration de leur état de santé. 40 autres, dont 2 en réanimation, sont pris en charge au Centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat. Ils sont, avec 20 autres cas, en hémodialyse à cause de complications liées à la prise de cette substance, ajoute la direction régionale.

Dans ce sens, le département a rassuré sur la mobilisation générale du personnel médical hospitalier, ainsi que sur les moyens mis à disposition pour fournir les soins nécessaires aux victimes. En effet, le ministère a été « placé en état d’alerte, dès les premiers instants » après le drame, ajoute la même source.

Par ailleurs, la direction appelle les citoyennes et citoyens de la province de Kénitra à « signaler tout cas d’intoxication similaire » et à « se rendre directement à l’établissement de santé le plus proche, afin de bénéficier des soins appropriés et d’éviter toute complication grave ».