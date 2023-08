AMMC : Hausse de la capitalisation des valeurs conservées par Maroclear à fin mai

Cette amélioration s’explique par la hausse de 5,3% de l’encours des bons du Trésor à 700 Mrds DH à fin mai 2023 et à l’augmentation de 6,9% de l’encours des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui a atteint 522 Mrds DH, précise l’AMMC dans le 8ème numéro de sa Revue du marché des capitaux.

Dans le détail des OPCVM, les investisseurs se sont davantage positionnés à l’achat durant les cinq premiers mois de 2023. Les souscriptions se sont élevées à 460,7 MMDH et les rachats se sont chiffrés à 426,1 Mrds DH, soit une collecte nette de 34,6 Mrds DH. En matière de position nette, les OPCVM de types “Obligations Court terme (CT)” et “Monétaires” ont affiché les collectes les plus importantes, établies respectivement à 23 Mrds DH pour la première catégorie et 22 Mrds DH pour la deuxième. Cet intérêt porté à ces deux véhicules témoigne de la prudence des investisseurs à l’égard de l’incertitude caractérisant le marché des taux, qui privilégient les placements à court terme en raison de leur nature moins volatile.

À l’inverse, le segment des obligations de moyenne et longue durée a affiché une décollecte de 7,7 Mrds DH, suivis par les OPCVM de type “Contractuels” avec un solde négatif de 2,4 Mrds DH. Les OPCVM de types “Monétaires” et “Obligations CT” ont enregistré des performances respectives de 1,18% et 0,87%, alors que les OPCVM “Actions” ont signé une performance positive de 1,09%, en ligne avec la hausse du MASI (+3,07%). En revanche, les OPCVM “Obligations Moyen et long terme (MLT)” et “Diversifiés” ont connu des baisses respectives de 3,88% et 3,02%. De son côté, l’actif net des OPCVM s’est élevé à 525,4 Mrds DH, en hausse de 4,9% depuis le début de l’année.