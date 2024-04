Alliance militaire entre Washington et Tokyo : F. Kishida favorable à la révision du pacte de sécurité bilatéral

Dans un monde en profonde crise qui se trouve, selon les aveux du Premier ministre nippon, à un « tournant historique », les priorités vont au renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité et au maintien d’un ordre international libre et ouvert fondé sur le droit. C’est en substance le message que F. Kishida délivrera dans son discours devant le Congrès américain, le premier après celui de 2015 de son défunt prédécesseur Shinzo Abe.

Le Japon et les USA veulent mettre à niveau leur alliance de sécurité dans un archipel qui concentre les plus grandes bases américaines en dehors des États-Unis. Il s’agit pour les deux alliés de renforcer la coopération en matière de commandement et d’autorité.

Selon le journal Yomiuri, une équipe permanente conjointe de militaires américains et japonais de haut rang pourrait être mise en place au Japon pour assurer une coordination plus étroite entre les forces des deux pays. Actuellement, le Japon doit traiter avec le commandement indopacifique américain basé à Hawaï, ce qui retarde les décisions.

L’objectif recherché est de contrer l’expansion militaire de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Depuis l’agression de l’Ukraine par la Russie, le Japon a décidé de doubler ses dépenses militaires d’ici cinq ans dans l’éventualité d’une invasion de Taïwan par la Chine. Dans ce cadre, Washington et Tokyo devraient annoncer des mesures visant à développer la coproduction d’équipements militaires et de défense vitaux et d’éviter les pénuries de stocks.

Malgré les contraintes de sa Constitution pacifique, le Premier ministre japonais discutera avec le président américain d’une coopération du Japon avec l’alliance de défense Aukus réunissant les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Le premier pilier de cette alliance consiste à équiper l’Australie de puissants sous-marins à propulsion nucléaire. Le Japon pourrait joindre le second pilier qui porte sur la cyberguerre, l’intelligence artificielle et le développement de missiles hypersoniques de longue portée.

Jeudi, les États-Unis et le Japon participeront à un sommet avec les Philippines. Ce premier sommet trilatéral aura encore une fois pour but de renforcer la coopération entre les trois pays inquiets de la montée en puissance de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Pas de quoi réjouir Pékin, ni Moscou…