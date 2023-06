Al Barid Bank : Adoption du service SWIFT Go

Cette solution révolutionne la manière dont les clients transfèrent de l’argent à travers le monde, en leur permettant d’effectuer rapidement des paiements transfrontaliers dans la limite de 10.000 dollars, tout en bénéficiant d’une grande transparence.

En effet, le montant, les délais, les frais et le taux de change des transferts internationaux opérés via SWIFT GO, sont définis à l’avance, offrant ainsi à l’expéditeur et au destinataire une visibilité́ totale et en temps réel sur l’acheminement de leur transfert. De plus, cette solution garantit un niveau de sécurité́ renforcé, le tout à des tarifs compétitifs. Al Barid Bank met ainsi à la disposition de ses clients, une nouvelle solution avec une proposition de valeur renforcée, leur permettant de recevoir des fonds depuis différentes régions du monde.

Pour rappel SWIFT est un fournisseur de services de messagerie standardisée de transferts interbancaires qui agit en tant qu’intermédiaire facilitant le transport des messages contenant des instructions de paiement entre les institutions financières impliquées dans une transaction.