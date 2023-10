Aide humanitaire à Gaza : Les envois marocains distribués

Dans un communiqué, l’Agence Bayt Mal Al-Qods a précisé avoir consacré ces aides aux établissements hospitaliers et sociaux principaux, qui prennent en charge les cas médicaux et sociaux d’urgence engendrés par les développements de la situation dans la bande de Gaza.

Deux avions militaires marocains, avec à leur bord des aides humanitaires d’urgence destinées aux populations palestiniennes, étaient arrivés, mercredi, à l’aéroport El Arich, en Egypte, sur instructions du Souverain, président du Comité Al-Qods. Les cargaisons de ces deux avions, constituées d’importantes quantités de denrées alimentaires, de produits médicaux et d’eau, ont été remises au Croissant rouge égyptien, pour les acheminer vers la bande de Gaza. Cette décision royale s’inscrit dans le cadre de l’engagement royal en faveur de la cause palestinienne.