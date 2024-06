Agriculture durable : L’AFD et INNOVX signent un protocole d’accord pour l’Afrique

Ce partenariat tripartite, aligné sur les orientations stratégiques des trois partenaires, vise à renforcer la coopération et la mobilisation multi-acteurs autour de projets stratégiques en Afrique, avec pour ambition de répondre aux défis de la sécurité alimentaire du continent en développant durablement son potentiel agricole d’ici 2050. Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme de la Plateforme Agri-Finance, initiée et lancée par INNOVX en octobre 2023 et sponsorisée par la Société Financière Internationale (IFC) et le Groupe OCP.

La plateforme œuvre à la structuration et au développement de chaînes de valeur agricoles durables et résilientes à travers l’Afrique en ambitionnant de mobiliser 800 millions de dollars d’ici 2030 à travers divers instruments financiers (prêts, dons, garanties, prises de participation). A travers le soutien technique et financier prévu de 60 opérations d’incubation et de financement, la plateforme AgriFinance contribuera à la consolidation de chaines de valeur agroalimentaires plus résilientes et performantes, au renforcement des compétences grâce la formation professionnelle, à la création d’emplois durables et à la hausse des revenus pour les populations agricoles