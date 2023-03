Affaire « Pegasus » devant la justice US : Des Marocains se joignent à l’action de Meta

Ainsi, six « victimes marocaines d’intrusions illégales dans leurs téléphones » ont décidé d’intervenir dans la procédure en cours en Californie par le biais d’un recours collectif («class action»), signale un communiqué, repris par l’AFP.

Les militants précisent avoir « reçu une lettre formelle de la société WhatsApp, détenue par le groupe Meta, les avertissant que leurs téléphones personnels avaient fait l’objet d’une intrusion criminelle par le logiciel espion Pegasus, via l’application WhatsApp ». « L’intrusion criminelle a causé aux victimes de graves préjudices, en raison de leurs activités en tant que défenseurs des droits humains, journalistes, avocats et hommes politique », souligne le communiqué.

Il s’agit, toujours selon la même source, de Fouad Abdelmoumni, Abdellatif El Hamamouchi et Hicham Mansouri, ainsi que Khouloud Mokhtari, épouse du journaliste emprisonné Soulaimane Raïssouni, Ali Reda Ziane, fils de l’avocat Mohamed Ziane, également détenu, et le journaliste et universitaire Omar Brouksy. « Ces pratiques doivent s’arrêter immédiatement. Pegasus a été utilisé pour écraser des militants des droits humains, des opposants politiques, des journalistes, des avocats. C’est inacceptable et il est évident que nous devons profiter de ce procès aux États-Unis pour que justice soit faite », a expliqué Fouad Abdelmoumni à l’AFP.

La Cour suprême US a autorisé le 9 janvier la poursuite de NSO par la société Meta, à la suite d’une première demande d’abandon de cette poursuite par NSO qui remonte à octobre 2019 devant un tribunal fédéral de Californie. La maison mère de WhatsApp reprochait à NSO d’avoir pénétré sur les serveurs de son application de messagerie et d’avoir, par ce biais, installé Pegasus sur les téléphones portables de 1 400 utilisateurs, à leur insu.