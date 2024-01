Affaire J. Epstein : Sale temps pour le Prince Andrew

« Nous sommes au courant de la publication de documents judiciaires concernant Jeffrey Epstein. Si des informations nouvelles et pertinentes sont portées à notre attention, nous les évaluerons », mais à ce stade, « aucune enquête n’a été lancée », a déclaré vendredi Scotland Yard dans une déclaration transmise à l’AFP.

La publication par une juge de New York d’une liste de noms de contacts, connaissances, proches, victimes ou complices présumés de J. Epstein, qui s’est suicidé en prison en 2019, a remis les accusations contre le prince de 63 ans en Une des journaux britanniques et notamment des tabloïds, qui appellent la famille royale à rompre tous liens avec lui.

Le 4 janvier, le groupe anti-monarchie Republic a réalisé « un signalement au sujet du frère du roi Charles III à la police », l’exhortant à enquêter sur le duc d’York, tombé en disgrâce après des accusations d’abus sexuels. « Le document est très clair sur le fait que, alors qu’elle se trouvait à Londres, une personne a été forcée d’avoir des relations sexuelles avec Andrew quand elle était mineure », a détaillé Republic.

« S’il y a des allégations, des allégations crédibles, alors bien sûr elles devraient être examinées », a également appuyé ce 5 janvier Keir Starmer, leader de l’opposition travailliste, interrogé sur la radio LBC.

Le frère du roi a conclu en février 2022 un accord à l’amiable avec Virginia Giuffre, 40 ans, qui l’accusait de l’avoir agressée sexuellement en 2001 alors qu’elle avait 17 ans et se trouvait, selon elle, sous l’emprise du financier américain. Il a toujours contesté les faits. Retiré de la vie publique après le fiasco de son interview à la BBC, dans laquelle il n’avait exprimé aucune empathie pour les victimes d’Epstein, le prince Andrew est désormais privé de tout rôle officiel et ne peut plus utiliser son titre d’Altesse royale. Il apparaît cependant avec la famille royale pour des événements considérés comme privés, par exemple récemment la messe de Noël. En octobre 2021, la police londonienne avait annoncé qu’elle ne prendrait aucune mesure après avoir réexaminé les accusations visant le prince, évoquées dans le cadre de la procédure civile américaine.