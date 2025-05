Affaire H. Jerando : Poursuivi pour « terrorisme », l’homme d’affaires et Youtubeur condamné à 15 ans de prison

Résidant au Canada, l’homme d’affaires a été reconnu coupable de « constitution d’un groupe terroriste dans le but de planifier et de commettre des actes terroristes, dans le cadre d’un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’ordre public par l’intimidation, les menaces, la violence et l’incitation d’autrui à commettre des actes terroristes ».

Cette condamnation fait suite à une plainte déposée par Najim Bensami, ancien procureur à la Cour d’appel de Casablanca, rapportent des médias. H. Jerando, connu pour publier des vidéos sur les réseaux sociaux critiquant les autorités marocaines, est également le principal suspect dans une affaire de harcèlement et d’extorsion. Une citoyenne avait déposé une plainte affirmant qu’elle et sa famille avaient été victimes de menaces et de diffamation par un groupe organisé. L’affaire qui a éclaté en mars dernier, implique des membres de la famille de Jerando, y compris sa nièce de 15 ans. Libérée depuis, la mineure est accusée d’« acquisition et fourniture de cartes SIM utilisées des actes de diffamation, d’extorsion et de menaces au nom du principal suspect ».