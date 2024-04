A la veille de la Journée d’Al-Qods : L’axe de la résistance se concerte…

Lors d’une cérémonie organisée par les groupes de « l’axe de la résistance » dans la banlieue sud de Beyrouth le 3 avril en l’honneur de la journée d’Al-Qods, célébrée vendredi 5 avril, les différentes composantes ont mis l’accent sur la coordination des actions pour arriver à une victoire face à Israël. En effet, dans une salle comble à Ghobeiry, dans la banlieue sud de Beyrouth, les différents leaders ont tour à tour pris la parole pour évoquer le conflit en cours à Gaza et les différents fronts qui les opposent à l’État hébreu, selon le média Al-Mayadeen qui a répercuté tous les discours. « Lorsque l’on parle aujourd’hui de l’opération Déluge d’al-Aqsa, je peux dire qu’il s’agit d’une question qui concerne l’existence ou l’annihilation d’Israël », a déclaré Sayyed Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, qui a évoqué l’importance d’une coordination entre les différents fronts au Yémen, en Irak, au Liban et à Gaza. Le secrétaire général de la milice chiite a d’ailleurs tenu à remercier l’Iran pour son « soutien clair et décisif de la cause palestinienne et des mouvements de résistance dans la région », tout en évoquant la position stable de la Syrie sur la question, et ce, en dépit des nombreux bombardements depuis le 7 octobre. H. Nasrallah a martelé qu’Israël n’écoutait pas « les résolutions de cessez-le-feu émises par le Conseil de sécurité de l’ONU, ni les appels de tous les pays du monde ou de l’écrasante majorité des pays du monde, ni la communauté internationale », poursuivant « la lignée de ses crimes et de sa brutalité ». Le leader du parti doit d’ailleurs s’exprimer le 5 avril pour évoquer la situation à la frontière israélo-libanaise.

Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a insisté pour sa part sur le fait que l’opération du 7 octobre avait « fait naître l’espoir d’une victoire et d’une libération ». La résistance palestinienne « continue de rester ferme sur le terrain et sur tous les axes de combat », a-t-il assuré. « Toutes les illusions que l’ennemi créait sur lui-même, sur son armée et sur ses capacités sont tombées », a ajouté le dirigeant palestinien. Concernant les négociations, le leader du Hamas a réitéré ses exigences, à savoir un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza, le retour des déplacés dans le nord et la reconstruction de l’enclave.

Ziad al-Nakhala, chef du Jihad islamique, s’en est pris, lui, au silence des pays arabes et musulmans. En dépit de la famine qui frappe Gaza, « nous avons découvert que nos frères arabes et musulmans ne peuvent même pas fournir un verre d’eau à ceux qui ont soif », a-t-il déploré.

« Nous cherchons à développer nos capacités balistiques et navales afin de soutenir davantage le peuple palestinien », a pour sa part déclaré depuis le Yémen Abdul-Malik al-Houthi, chef du mouvement Ansar Allah, tout en s’en prenant à la complicité de Washington dans le conflit à Gaza.

En Irak, Cheikh Akram Al-Kaabi, représentant du mouvement Al-Nujaba, et Badr Hadi Al-Amiri, secrétaire général de l’organisation, ont affirmé tour à tour qu’ils allaient augmenter leurs opérations.

Enfin, Ebrahim Raïssi, président iranien, a participé à la réunion. Lors de son passage, le chef d’État iranien a notamment mis en exergue le fait que « les opérations historiques menées par les Palestiniens ont conduit l’armée criminelle d’occupation à l’impuissance », affirmant que l’État hébreu était « plus faible qu’une toile d’araignée ».

Cette réunion intervient deux jours après la frappe imputée à Israël contre la section consulaire de l’ambassade d’Iran à Damas en Syrie.