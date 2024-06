A la veille de la fin de l’ultimatum fixé à B. Netanyahu : B. Gantz courtisé par le chef du gouvernement israélien

Les trois semaines écoulées, les services de B. Gantz ont annoncé qu’il tiendrait une conférence de presse samedi 8 juin au soir. D’après The Times of Israel, « sauf surprise de dernière minute, il honorera l’ultimatum lancé il y a trois semaines, car le gouvernement n’a pas accepté ni même discuté sérieusement des demandes qu’il a formulées ».

Pour l’heure, les sondages donnent B. Gantz largement en tête face à B. Netanyahu, avec 40% des voix. L’actuel chef du gouvernement voit sa cote s’effondrer de 10% au moins depuis le début de la guerre.

Plus, l’opinion publique israélienne est aujourd’hui moins chaude face à la poursuite de la guerre, comme cherche à faire l’establishment au pouvoir. L’érosion des partisans de la guerre totale a été confirmée par de récents sondages. On est à moins de 40% depuis le début de la campagne de Gaza qui marche sur ses huit mois, avec ses concerts de morts et de blessés parmi les soldats israéliens. Mais surtout face à ce qui est plus grave : l’absence de toute stratégie de sortie de guerre.