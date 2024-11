A. Hochstein dépêché à Beyrouth et Tel-Aviv : La Pax Americana réussira-t-elle le miracle sous le feu ?

A. Hochstein a déclaré, mardi, qu’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le groupe libanais Hezbollah pour mettre fin à leur conflit est « à notre portée ».

« C’est un moment de prise de décision. Je suis ici à Beyrouth pour faciliter cette décision, mais c’est en fin de compte la décision des parties de parvenir à une conclusion de ce conflit. C’est maintenant à notre portée », a ajouté l’émissaire américains attendu mercredi à Tel Aviv. « Si je suis revenu, c’est parce que nous avons une réelle opportunité de mettre un terme à ce conflit », a-t-il ajouté, qualifiant ses discussions avec Nabih Berri président du Parlement, de « très constructives ». L’émissaire américain doit rencontrer le Premier ministre par intérim, Najib Mikati, afin d’étudier la possibilité de parvenir à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

La semaine dernière, N. Berri a confirmé que Beyrouth avait reçu une proposition US de cessez-le-feu avec Israël. Il a toutefois nié que cette proposition « comprenait une quelconque liberté de mouvement pour l’armée israélienne au Liban », une condition qu’il a qualifiée d’« inacceptable » et de « non négociable ». Il a réitéré le refus du Liban de transiger sur sa souveraineté.

La campagne de frappes aériennes contre le Liban ont fait, selon les autorités sanitaires libanaises, plus de 3 500 martyrs, près de 15 000 ont été blessées et plus d’un million ont été déplacées, depuis le mois d’octobre de l’année dernière. Le 1er octobre de cette année, Tel-Aviv a élargi le conflit en lançant une attaque au sol dans le sud du Liban.

Les médias israéliens ont fait état de 4 Israéliens blessés suite aux récentes attaques de missiles en provenance du Liban, dont deux à Kfar Yona, au nord de Tel Aviv. Un des missiles s’est abattu sur la base militaire de Bet Lod au nord de Tel-Aviv. Cela a été précédé par le bruit d’explosions dans l’espace aérien de Netanya, au nord de Tel Aviv, après une lourde salve de missiles tirée depuis le Liban.

Les médias ont rapporté qu’un des missiles s’est abattu au centre, atteignant une base militaire à Hasharon, et que des équipes médicales soignaient les blessés. Un autre missile est tombé dans la région de Sharon, au nord de Tel-Aviv. Tandis que des fragments de missiles intercepteurs sont tombés sur la rue n°4, qui relie le nord au centre, à la suite des récents missiles, selon les médias israéliens.

Les médias ont en outre évoqué un barrage de missiles tirés depuis le sud du Liban en direction de Karmiel et ses environs. 25 missiles ont été détectés, plusieurs d’entre eux sont tombés dans la zone et un Israélien y avait été blessé. Ils ont également fait état de blessés à la suite des tirs de missiles vers la zone de Saasa’, à l’est de la ville occupée de Safed. De plus, des sirènes ont retenti à Safed et à Meron et leurs environs, ainsi qu’à Kiryat Shmona et ses environs, en plus de Metulla en Galilée par crainte d’infiltration de drones. Des sirènes ont également retenti à Yaarun en Galilée occidentale, et Kfar Blum et Amir en Haute Galilée.

Ces attaques surviennent après une nuit de panique parmi les colons israéliens après qu’un missile tiré depuis le Liban est directement tombé sur un immeuble à Tel-Aviv. Frappes qui surviennent après 3 raids israéliens qui ont visé la capitale Beyrouth, en moins de 24 heures. Les agressions israéliennes ont couté la vie à une dizaine de Libanais, dont une femme.

Concernant les combats à la frontière sud du Liban, les médias israéliens ont évoqué un incident sécuritaire dur dans le nord, à la frontière avec le Liban, faisant état de plusieurs tués et blessés dans les rangs de l’armée israélienne, dont plusieurs grièvement atteints. Dans ce contexte, ils ont indiqué qu’un hélicoptère militaire a atterri à l’hôpital Rambam à Haïfa et un autre à l’hôpital Ziv de Safed.

Les médias israéliens ont fait état d’un militaire tué et de 4 autres blessés, dont un grièvement atteint, à la suite de l’explosion d’un drone lancé depuis le sud du Liban contre un rassemblement de l’armée israélienne.

La Résistance islamique a annoncé avoir tiré, lundi soir, un barrage de missiles spécifiques contre un rassemblement des forces de l’armée d’occupation israélienne au sud de la localité de Khiam. Lundi à 22h00, la Résistance islamique a abattu avec un missile sol-air un drone israélien de type Hermes 450 qui survolait la localité de Taybeh. A 23h00, la Résistance islamique a lancé une attaque aérienne avec un escadron de drones d’assaut sur la base de Beit Lod (une base militaire abritant des camps d’entraînement de la Brigade Nahal et des parachutistes), à 90 km de la frontière libano-palestinienne, à l’est de la ville de Netanya. Les drones ont atteint leurs cibles avec précision.

Mardi, à 24h15, la colonie de Kiryat Shmona a été visée avec un barrage de missiles. Pour les médias israéliens la région de Kiryat Shmona s’attend à une longue reconstruction en raison des destructions qu’elle a subies à cause des missiles du Hezbollah.

Et puis tôt ce mardi matin à 06h45 la Résistance a mené une opération contre une base israélienne. L’opération qui intervient en soutien à « notre fidèle peuple palestinien dans la bande de Gaza et en défense du Liban et de son peuple, et dans le cadre de la série des « opérations Khaybar », a été menée avec un escadron de drones d’assaut contre la base de Ramat David (importante base aérienne du nord qui regroupe des escadrons militaires de combat), à 50 km de la frontière libano-palestinienne, au sud-est de la ville occupée de Haïfa. À 10h20, un barrage de missiles a été lancé contre une base d’entraînement de la Brigade Parachutiste dans la colonie de Karmiel. A 10h00, la ville occupée de Safed a été ciblée avec une volée de missiles alors qu’une autre volée de missiles a été lancée, à la même heure, contre un rassemblement des forces israéliennes dans la colonie d’Al-Manara et dans la colonie de Kfar Blum.

A 10h45, la Résistance islamique a abattu un 2ème drone israélien dans l’espace aérien de la localité de Taybeh, avec des armes appropriées. À 11h00, les combattants ont visé un rassemblement de forces de l’armée d’occupation dans la colonie d’Avivim avec une salve de missiles. A 13h25, la Résistance a pris pour cible un rassemblement des forces d’occupation à la périphérie sud de la localité de Bayada.

Vers 18h30 heure de Beyrouth, un raid israélien a frappé le quartier beyrouthin Zqaq al-Blat, faisant au moins 10 martyrs et 25 blessés, selon un bilan provisoire du ministère libanais de la Santé. La radio de l’armée d’occupation a argué avoir bombardé une salle d’opérations, alors qu’il s’agissait du bureau d’un responsable local. De l’aide humanitaire y est distribué aux gens déplacés qui se sont abrités en grand nombre dans ce quartier. Le raid sur Zqaq al-Blat est le troisième en 48 heures sur la capitale libanaise. Deux raids sur les quartiers de Ras al-Nabaa et Mar Elias avaient causé le martyre de 10 personnes et blessé plus de 40 autres.

Négociations sous le feu

Ihab Hamadeh, député du bloc parlementaire du Hezbollah Loyauté à la Résistance, a affirmé que « les attaques israéliennes contre les zones civiles de la capitale libanaise, qui se sont récemment intensifiées, et le ciblage des civils à Beyrouth, font partie du comportement de l’occupation qui ne respecte aucune loi internationale ». Au micro dela chaine d’information satellitaire libanaise Al-Mayadeen, lundi soir, il a ajouté que « l’occupation tente d’aller au-delà de sa réalité de crise, en ciblant les civils et en frappant le cœur de la capitale, Beyrouth ». « D’après notre expérience de ce qui se passe à Gaza, nous constatons que l’action diplomatique coïncide avec la pression militaire pour obtenir des concessions et réaliser des acquis », a-t-il rappelé.

Le député a noté : « Nous avons présenté un certain nombre de constantes dans le cadre du mouvement politique, dont en tête la nécessité d’arrêter la guerre ».

« La deuxième constante sur laquelle nous nous concentrons dans tout mouvement politique concernant le cessez-le-feu est la protection de la souveraineté libanaise » a-t-il ajouté. « Et la troisième constante est que l’occupation n’obtienne pas en politique ce qu’elle n’a pas pu obtenir sur le terrain. »

I.Hamadeh a souligné que « nous ne pouvons pas faire de concession qui affecte la souveraineté de notre pays » ajoutant que « tout ce qui est présenté dans les médias israéliens concernant les points contenus dans la proposition américaine n’est pas vrai ».

Le représentant du Bloc Loyauté à la Résistance a déclaré : « Nous voulons parvenir à un cessez-le-feu et nous sommes ouverts au dialogue, mais nous ne solliciterons aucun accord ». « La fermeté sur le terrain à Gaza et au Liban est une merveilleux exemple de la résistance face à l’occupation », a-t-il conclu.

Amin Sheri, autre député du même bloc, a déclaré de son côté que « l’occupation tente de briser la détermination du peuple et d’intimider la population de Beyrouth ». Il a ajouté que « l’occupation, à travers son agression contre Beyrouth, vise à terroriser la population et à créer une nouvelle vague de déplacements », soulignant « nous n’avons pas assisté à des déplacements de population après la récente agression contre Beyrouth, les gens sont déterminés, et l’occupation ne pourra pas briser la détermination de la population de Beyrouth ».

« Si l’occupation veut faire pression sur l’État libanais à travers les civils, alors ces gens sont des gens de sacrifice et de patience, et s’accrochent à la souveraineté »,a-t-il conclu.